La légende de Liverpool Mohamed Salah en route pour Al-Ittihad

L'attaquant égyptien, qui a terminé sa carrière à Liverpool et figure parmi les stars du football mondial Mohamed Salah Arabie saouditeest sur le point de rejoindre le champion en titre Al-Ittihad. C'est ce qu'a rapporté le média influent Goal. Un accord définitif concernant le transfert a été trouvé et la signature des documents est attendue dans les prochains jours. Cet événement sera sans aucun doute l'un des recrutements les plus majeurs et retentissants de la Saudi Pro League.

Échec des négociations avec Beşiktaş : des désaccords financiers

Les premiers projets du buteur égyptien concernant la suite de sa carrière étaient liés au continent européen. Selon les sources, Mohamed Salah avait mené des négociations avec le club turc de Beşiktaş. Cependant, les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur les conditions financières.

Notamment, des désaccords concernant le montant du salaire et les bonus supplémentaires entre le joueur et le club ont provoqué l'arrêt des négociations. C'est précisément cette situation Arabie saouditequi a créé une opportunité pour les dirigeants du club d'Al-Ittihad.

L'offre pharaonique d'Al-Ittihad : un salaire annuel de 25 millions de dollars

Après que l'ancien leader de Liverpool soit devenu agent libre, la direction d'Al-Ittihad l'a immédiatement contacté. Les Saoudiens ont offert à Salah un contrat très attractif sur le plan financier.

En particulier, selon la nouvelle proposition, le salaire annuel de l'attaquant égyptien a été fixé à 25 millions de dollars (environ 23 millions d'euros). Ce montant fait de lui l'un des joueurs les mieux rémunérés de la Saudi Pro League. Selon les rapports, Salah a accepté cette offre et a donné son accord pour poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.

Analyse du transfert et statistiques de Mohamed Salah

Indicateur / Détails Analyse et Commentaire Joueur Mohamed Salah (Égypte, 32 ans) Situation actuelle Agent libre (a quitté Liverpool) Litige des négociations Beşiktaş (Turquie) – Échec (désaccords financiers) Nouveau club Al-Ittihad (Arabie saoudite, Djeddah) Salaire proposé 25 millions de dollars par an (confirmation officielle attendue) Statut de l'accord Accord donné, signature des documents attendue

Conclusion et Perspectives : Une nouvelle ère commence pour la légende de Liverpool

Le déménagement de Mohamed Salah en Arabie saoudite pourrait entrer dans l'histoire comme l'un des transferts les plus importants de l'année dans le football mondial. L'attaquant légendaire, qui a remporté deux fois la Premier League en sept ans avec Liverpool, ainsi que la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe de l'UEFA, relève désormais un nouveau défi. À 32 ans, après avoir quitté Liverpool en tant qu'agent libre, les conditions financières et sportives proposées par Al-Ittihad se sont avérées être la meilleure option pour lui.

Si l'accord se concrétise, il est attendu que Salah contribue grandement au renforcement de la Saudi Pro League et au succès du club de Djeddah en Ligue des champions de l'AFC. Son transfert constituera une nouvelle étape importante pour accroître la réputation mondiale du football saoudien.

Partagez cette importante actualité footballistique avec vos amis et les passionnés de football ! Pour beaucoup, il pourrait être intéressant de connaître les détails du transfert de Mohamed Salah en Arabie saoudite et son salaire record.

Pensez-vous que Mohamed Salah pourra également afficher des performances de niveau européen en Saudi Pro League ? Laissez votre avis dans les commentaires !