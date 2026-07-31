Tournant dans la carrière de Mohamed Salah : un nouveau pas vers l'Arabie saoudite

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Tournant dans la carrière de Mohamed Salah : un nouveau pas vers l'Arabie saoudite

Une période de changements radicaux a commencé dans la carrière du célèbre attaquant égyptien Mohamed Salah. Durant le mercato estival en cours, le nom du joueur a de nouveau été activement lié aux représentants de la Saudi Pro League. Auparavant, son transfert vers le club turc de Beşiktaş avait échoué, mais selon les derniers rapports, l'expérimenté avant-centre est proche de rejoindre Al-Ittihad. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations de la publication Sabah, Mohamed Salah a accepté de signer un contrat avec le club d'Al-Ittihad lors de la période des transferts estivaux et son salaire annuel devrait s'élever à 25 millions de dollars. Cette décision du joueur devrait constituer une nouvelle étape importante dans sa carrière sportive et accroître encore l'attrait du championnat du Moyen-Orient.

Nouvelle position sur le terrain et changements dans l'effectif

Ayant brillé tout au long de sa carrière au poste d'ailier droit, Mohamed Salah devrait également évoluer à son poste de prédilection dans sa nouvelle équipe. Cependant, la situation des autres joueurs de l'effectif et les décisions tactiques de l'entraîneur principal pourraient apporter des modifications aux tâches du joueur.

Actuellement, c'est le Français Moussa Diaby qui évolue sur l'aile droite au sein d'Al-Ittihad. Cependant, des informations circulent selon lesquelles la direction du club envisage de se séparer de ce joueur lors du mercato estival. Si Diaby quitte le club, Salah s'installera directement sur l'aile droite.

La tactique du technicien allemand et le rôle de Salah

L'entraîneur allemand et technicien d'Al-Ittihad, Jens Wissing, construit généralement le jeu de l'équipe sur la base d'un schéma en 4-2-3-1. Dans ce style, le joueur évoluant derrière l'unique attaquant joue un rôle important. Habituellement, ce poste était occupé par l'Algérien Houssem Aouar, mais il est dit qu'il pourrait également quitter l'équipe.

Si Houssem Aouar venait à quitter les rangs d'Al-Ittihad, Mohamed Salah pourrait exercer la fonction de meneur de jeu axial ou de second attaquant, ce qui serait un peu inhabituel pour lui. Quoi qu'il en soit, le transfert de la star égyptienne en Arabie saoudite suscite un grand intérêt dans le monde du football et ses performances dans sa nouvelle équipe seront au centre de l'attention des supporters.

Mohamed SalahAl-IttihadArabie SaouditeTransfertsFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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