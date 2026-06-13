La Coupe du Monde 2026, accueillie par les terrains d'Amérique du Nord, continue d'offrir une excitation et une joie inoubliables aux fans du monde entier. Alors que le tournoi s'intensifie, les opinions des légendes du football sont au centre de l'attention. Notamment, Roberto Carlos, le légendaire ancien arrière gauche du Real Madrid et de l'équipe nationale du Brésil, a fait une déclaration qui a ravi des millions de fans concernant l'avenir du capitaine argentin, Lionel Messi.

L'ancienne star brésilienne, connue pour ses frappes tonitruantes, estime que Leo pourrait fouler la pelouse non seulement lors de la Coupe du Monde actuelle, mais aussi lors de la prochaine, celle de 2030.

« Il prend un soin excellent de sa santé »

Selon un rapport de la prestigieuse publication argentine Ole la légende brésilienne a reconnu l'immense talent de Lionel Messi et a souligné sa capacité à maintenir une forme physique optimale pendant de nombreuses années :

« Observer les mouvements magiques de Lionel Messi sur le terrain est un véritable plaisir de haut niveau pour tout fan de football. C'est le joueur qui a atteint le sommet le plus élevé de l'histoire du football, incarnant pleinement le charme du football sud-américain élégant et unique.

En ce moment, Leo doit profiter au maximum de chaque beau moment sur le terrain et de l'atmosphère de ce grand tournoi. Beaucoup dans la communauté du football pourraient penser que cette Coupe du Monde est sa dernière. Cependant, je pense différemment : Messi peut facilement jouer une autre Coupe du Monde, celle de 2030. Il accorde une attention si professionnelle et excellente à son corps et à sa santé que cela lui permettra de continuer à jouer au plus haut niveau pendant longtemps. »

Vous pouvez vous familiariser avec le système de la Coupe du Monde et le parcours historique potentiel de Lionel Messi grâce au tableau analytique suivant :

Tournoi et période Lieux d'accueil Statut du génie du football L'opinion de Roberto Carlos Importance pour les fans Coupe du Monde 2026 (Actuel) USA, Canada et Mexique Champion du monde en titre Devrait profiter de chaque seconde Peut ne pas être sa dernière Coupe du Monde Coupe du Monde 2030 (Futur) Maroc, Portugal, Espagne* Légende vivante de l'histoire du football Capable de participer Opportunité de renouveler son héritage

Résilience inestimable et nouveaux objectifs

Les mots de Roberto Carlos ont été un véritable cadeau pour les fans inconditionnels de Messi. De nombreux analystes avaient prédit que l'attaquant, bien au-delà de 30 ans, prendrait sa retraite internationale après le tournoi actuel en Amérique du Nord. Cependant, la légende du football de notre époque a prouvé à plusieurs reprises que son professionnalisme lui permet de briser toutes les barrières liées à l'âge.

Analyse d'experts : Les experts du football notent que les premiers matchs symboliques de la Coupe du Monde 2030 devraient débuter en Amérique du Sud (Uruguay, Argentine et Paraguay). Ce facteur pourrait servir de motivation supplémentaire énorme pour Lionel Messi afin de participer à un autre tournoi historique devant son pays et ses fans.

Dans les années à venir, nous verrons ensemble combien de temps durera ce parcours triomphal du magicien du football et quels autres miracles il nous présentera.

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