Ibrahimović donne une réponse unique au débat Messi vs Ronaldo

L'ancien attaquant de l'équipe nationale de Suède, Zlatan Ibrahimović, a une fois de plus attiré l'attention des fans avec son style unique. Zlatan a répondu au débat de longue date entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avec son humour, sa confiance et son charisme habituels.

Lors d'une apparition dans l'émission Jimmy Kimmel Live, Ibrahimović a été interrogé sur Messi et Ronaldo. La conversation a évoqué le fait que les deux joueurs participaient à leur sixième Coupe du Monde.

À la question « Les connaissez-vous ? », Zlatan a répondu avec son calme caractéristique.

« Oui, l'un d'eux, Messi. J'ai joué avec lui au FC Barcelone », a déclaré Ibrahimović.

Comme on le sait, Zlatan Ibrahimović et Lionel Messi ont joué ensemble au FC Barcelone de 2009 à 2010. Bien que le passage de l'attaquant suédois en Catalogne n'ait pas duré longtemps, il est l'un des joueurs qui a vu de près le potentiel de Messi sur le terrain.

Au cours de l'entretien, la question la plus intéressante a été posée : « Qui est le meilleur ? »

Ibrahimović a d'abord abordé cette question de manière plus sérieuse. Selon lui, le débat sur les joueurs du niveau de Messi et Ronaldo est éternel. Une semaine, les gens préfèrent l'un, la semaine suivante, l'autre. Cependant, Zlatan estime que Messi a consolidé sa position dans ce débat en remportant la dernière Coupe du Monde.

« À ce niveau, les gens discutent de l'un aujourd'hui et de l'autre demain. Mais après que Messi a remporté la dernière Coupe du Monde, il a placé la barre plus haut et a mis fin à cette discussion », a-t-il déclaré.

Cette réponse a été inattendue pour beaucoup, car Ibrahimović aime généralement se qualifier en plaisantant comme l'une des plus grandes figures du football. Par conséquent, l'animateur a noté que ce n'était pas la réponse attendue de la part de Zlatan.

C'est alors qu'Ibrahimović a déployé son style célèbre. Lorsqu'on lui a demandé de donner la réponse du « vrai Zlatan », la situation est devenue encore plus intéressante.

« Vous demandez qui est le meilleur : Messi ou Ronaldo ? Je dis Zlatan », a déclaré la légende du football suédois.

Cette réponse a suscité des rires et des applaudissements dans le studio. Zlatan est célèbre tout au long de sa carrière non seulement pour ses buts, mais aussi pour sa confiance en soi, ses déclarations tranchantes et son humour mémorable.

La remarque d'Ibrahimović était bien sûr faite sur un ton humoristique. Mais elle porte en elle le grand charisme typique de Zlatan. Il reconnaît la grandeur de Messi et Ronaldo tout en n'oubliant jamais de se présenter comme une figure unique de l'histoire du football.

Le débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se poursuit parmi les fans de football. Après que Messi a remporté la Coupe du Monde, beaucoup ont commencé à le qualifier de plus grand joueur de l'histoire. Les partisans de Ronaldo, cependant, soulignent les records, les buts et les succès de la star portugaise dans divers championnats.

Zlatan a donné une tournure unique à ce débat : il a d'abord reconnu la victoire de Messi en Coupe du Monde, puis a fait rire tout le monde avec sa réponse typique « le meilleur, c'est Zlatan ».

La place d'Ibrahimović dans le football est également particulière. Il a joué pour des clubs comme l'Ajax, la Juventus, l'Inter, Barcelone, Milan, le PSG, Manchester United et le LA Galaxy, laissant sa marque presque partout. Sa carrière a été riche en buts, en trophées et en citations inoubliables.

C'est pourquoi chaque interview de Zlatan est intéressante pour les fans. Même s'il a quitté le terrain, il a toujours son mot à dire dans les discussions sur le football. Au lieu de donner une réponse simple, il parle toujours dans son propre style, avec une pincée d'humour, une pincée de confiance et une pincée de provocation.

Cette fois n'a pas fait exception. Zlatan Ibrahimović a ajouté une autre phrase mémorable au débat éternel sur Messi et Ronaldo. Les débats sur qui est le plus grand dans le football continueront, mais pour Zlatan, la réponse est toujours prête : « Zlatan ».