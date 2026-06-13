Barcelone menace de poursuivre Florentino Perez

La rivalité éternelle entre les deux géants du football espagnol, Barcelone et le Real Madrid, a quitté le terrain pour devenir une véritable guerre juridique. Après les luttes intenses en Liga, le conflit entre les deux géants semble désormais se poursuivre dans les tribunaux. La direction du célèbre club catalan, Barcelone, a publié une déclaration officielle et ferme concernant la prise de mesures sérieuses contre le président du superclub madrilène, Florentino Perez, et son assignation en justice. Cela a été déclenché par des accusations controversées et virulentes formulées publiquement par le patron du Real Madrid.

Rappelons qu'en mai de cette année, le chef du club madrilène a organisé une conférence de presse spéciale où il a exprimé des opinions sévères concernant l'affaire Negreira, qui a secoué le monde du football.

« Les arbitres nous ont volé sept titres de champion »

L'enquête sur l'ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols, Jose Negreira, accusé d'avoir reçu des fonds financiers de Barcelone et d'avoir permis une corruption systémique, est devenue un scandale majeur. Lors de cette conférence tenue le 12 mai, Florentino Perez a ouvertement accusé les Catalans d'avoir « acheté le corps arbitral et de les avoir payés pendant vingt ans ». De plus, Perez a souligné avec douleur qu'en raison de ces actions illégales, sept titres de champion ont été injustement retirés (volés) au Real Madrid.

Ce tournant des événements a provoqué une vive indignation dans le camp catalan. Dans sa déclaration officielle, Barcelone a qualifié ce discours de Perez et ses interviews ultérieures de calomnie totalement infondée.

Vous pouvez vous familiariser avec les détails de ce conflit majeur entre les leaders du Clasico et les poursuites judiciaires via le tableau suivant :

Participants au conflit Accusation principale portée Exigence de Barcelone Contre-attaque du Real Résultat final attendu Florentino Perez Calomnie publique contre l'honneur du club Rétractation officielle des propos Demande d'indemnisation multimillionnaire Procès civil sérieux FC Barcelone Atteinte à la réputation commerciale Dépôt d'une plainte juridique Contre-poursuite concernant l'affaire Negreira Bataille de réputation mondiale

Lutte pour la réputation et indemnisation multimillionnaire

La direction du géant catalan affirme que Florentino Perez, pleinement conscient que ces affirmations étaient fausses, a parlé consciemment dans le but de nuire et d'insulter la réputation commerciale de Barcelone. Le club exige strictement que Perez rétracte publiquement ses paroles et s'excuse formellement devant des millions de fans. Si cette condition n'est pas remplie, les avocats des « Blaugrana » déposeront immédiatement une plainte devant le tribunal civil.

Analyse interne : Cette guerre dans le football espagnol n'est pas à sens unique. Comme l'a rapporté l'influent AS en décembre dernier, le Real Madrid ne compte pas non plus se laisser faire. Le camp madrilène prépare un dossier de contre-poursuite massif, prévoyant de réclamer une compensation astronomique à Barcelone pour les dommages moraux et matériels subis en raison de l'affaire Negreira.

Ainsi, l'inimitié entre les deux grandes puissances de la Liga a atteint un stade nouveau et plus dangereux. Il est certain que suivre le développement de ce drame, qui s'est déplacé des stades aux tribunaux, sera intéressant pour tout le monde.

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