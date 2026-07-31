Carlo Ancelotti, l'un des entraîneurs les plus expérimentés et titrés du football mondial, actuellement à la tête de l'équipe nationale du Brésil, a officiellement confirmé avoir refusé une offre de son pays natal, l'Italie. Le technicien, surnommé « Don Carlo », a préféré poursuivre l'aventure commencée avec les « Auriverdes » plutôt que de saisir l'opportunité de devenir le sélectionneur de la « Squadra Azzurra ».

Zamin.uz revient en détail sur les raisons de cette décision sensationnelle et sur les projets futurs d'Ancelotti au Brésil.

L'humain avant l'argent : La fidélité d'Ancelotti

Dans une interview accordée à ESPN, le technicien italien de 67 ans a ouvertement déclaré que l'argent ou les conditions contractuelles n'étaient pas à l'origine de son refus de la proposition de la Fédération italienne de football (FIGC). Le facteur principal réside dans l'engagement moral et la loyauté.

« J'ai des engagements envers la Confédération brésilienne de football (CBF) et envers ce pays, car j'y ai reçu un accueil des plus chaleureux dès ma première année. Bien sûr, j'ai remercié la Fédération italienne de football, mais je veux rester ici », – a déclaré Carlo Ancelotti.

Selon l'entraîneur, poursuivre son travail au sein d'une organisation qui l'a accueilli avec sincérité et lui a offert l'opportunité de travailler est la décision la plus juste et équitable. Cela prouve une fois de plus qu'Ancelotti possède non seulement de grandes qualités professionnelles, mais aussi humaines.

Vers la Coupe du monde 2030 : Projet à long terme et défaite amère

L'avenir de Carlo Ancelotti au Brésil s'inscrit sur le long terme. En mai de cette année, il a prolongé son contrat actuel avec la Confédération brésilienne de football pour 4 années supplémentaires, soit jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Il est à noter que cette décision a été prise après une campagne décevante lors de la Coupe du monde 2026. Pour rappel, sous la houlette du technicien italien, les quintuples champions du monde avaient été éliminés prématurément du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s'inclinant à la surprise générale face à la Norvège en 8e de finale.

Cependant, la direction de la CBF a continué de faire confiance à Ancelotti et lui a confié la mission de réformer en profondeur l'équipe et de ramener les médailles d'or en 2030.

Le parcours de Carlo Ancelotti au Brésil (Situation actuelle)

Indicateur Détails Entraîneur Carlo Ancelotti (Italie, 67 ans) Équipe Équipe nationale du Brésil Durée du nouveau contrat Jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2030 Objectif principal Remporter la Coupe du monde 2030 Résultat en CDM 2026 8e de finale (Défaite contre la Norvège) Offre refusée Sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie

Conclusion : Une nouvelle ère pour le football brésilien ?

Le refus de l'offre italienne par Carlo Ancelotti et son maintien au Brésil est un événement rare dans le football moderne. L'entraîneur a préféré à son pays natal un projet qui lui a fait confiance, malgré l'échec lors du dernier tournoi. Cette décision revêt également une importance capitale pour le football brésilien. L'équipe a gagné en stabilité et a désormais l'opportunité de corriger ses erreurs sous la houlette d'un entraîneur expérimenté en vue de préparer 2030.

Cette décision d'Ancelotti insuffle un nouvel espoir aux supporters des « Auriverdes ». Ils croient fermement qu'avec « Don Carlo », le Brésil retrouvera sa gloire passée.

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Source : Basé sur l'interview et les rapports d'ESPN.