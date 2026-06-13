L'Ouzbékistan gagne 9 millions de dollars pour sa participation à la Coupe du Monde 2026

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L'Ouzbékistan gagne 9 millions de dollars pour sa participation à la Coupe du Monde 2026

Les yeux du monde entier sont rivés sur les terrains d'Amérique du Nord alors que la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, entre dans sa phase intense. Plus enthousiasmant encore, bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui participe pour la première fois de son histoire à ce tournoi prestigieux, n'ait pas encore commencé son parcours, des millions de nos compatriotes attendent avec impatience son premier match. Les « Loups Blancs », dirigés par Fabio Cannavaro, disputeront leur première rencontre historique du tournoi le 18 juin à 07h00, heure de Tachkent contre leurs adversaires.

Le premier rival du groupe K, où nos représentants ont été placés, est assez sérieux : l'équipe nationale de Colombie, avec des stars mondiales comme James Rodríguez et Luis Díaz, sera face à nous.

Même dans le pire des scénarios, 9 millions de dollars sont garantis !

Ce début historique n'est pas seulement une réussite sportive, mais aussi un énorme élan financier pour le football de notre pays. Selon les calculs, en se qualifiant pour ce tournoi mondial, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a déjà sécurisé une importante somme d'argent offerte par la FIFA.

Même dans le scénario le plus défavorable et malchanceux, c'est-à-dire si nos représentants ne parviennent pas à sortir de la phase de groupes et terminent le tournoi entre la 33e et la 48e place, le trésor de la Fédération de football d'Ouzbékistan recevra au moins 9 millions de dollars de fonds garantis. Si les résultats de notre équipe et son classement dans le tableau du tournoi s'améliorent, ces chiffres augmenteront également de manière significative.

Grâce au tableau analytique spécial ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec la cagnotte financière de la Coupe du Monde 2026 et les adversaires de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Nos adversaires en phase de groupes

Revenu minimum garanti

Système de progression étape par étape

Grand prix : Argent offert au champion du monde

Les favoris du tournoi

Colombie, Portugal, RD Congo

9 000 000 $

Le revenu augmente à chaque étape

50 000 000 $

Espagne et France

Des batailles décisives nous attendent

Rappelons que la lutte dans le groupe K ne sera pas facile. En plus de la Colombie, les protégés de Fabio Cannavaro affronteront également le Portugal, géant du football mondial, et la République démocratique du Congo, connue pour son jeu physique, pour tenter de sortir du groupe.

Règlement de la FIFA : Selon la décision officielle de la Fédération Internationale de Football Association, à mesure que les équipes avancent dans les phases à élimination directe, leurs revenus augmentent en progression géométrique. L'équipe nationale qui remportera les médailles d'or et portera la couronne mondiale à la fin du tournoi repartira avec une récompense astronomique de 50 millions de dollars.

Actuellement, les analystes du football et les experts de premier plan désignent l'Espagne et la France comme les principaux prétendants au titre. Le titre de champion du monde en titre est actuellement détenu par l'équipe nationale d'Argentine, dirigée par Lionel Messi, le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté 8 Ballons d'Or.

Nous souhaitons à nos représentants de grandes victoires et de beaux matchs lors de cette Coupe du Monde historique ! Les gars, tout l'Ouzbékistan est avec vous !

Suivez les reportages les plus chauds et exclusifs de la Coupe du Monde 2026, les nouvelles brûlantes du vestiaire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et le journal de la Coupe du Monde avec nous sur la page Zamin !

OuzbékistanFabio CannavaroColombieJames Rodríguez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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