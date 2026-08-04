Un attaquant ayant inscrit 120 buts en club rejoint le Pakhtakor : Aymen Hussein a signé

Le Pakhtakor a renforcé son attaque avant la phase décisive de la saison avec l’un des meilleurs buteurs de l’équipe nationale irakienne. Âgé de 30 ans, Aymen Hussein a signé avec le club de Tachkent jusqu’à la fin de la saison.

Le contrat de courte durée de cet avant-centre doté d’une grande expérience internationale montre que le club attend des résultats immédiats. Alors que les Lions se battent pour le titre, les buts de Hussein pourraient devenir l’un des facteurs déterminants de la saison.

Un accord jusqu’à la fin de la saison

Selon le service de presse du Pakhtakor, le contrat d’Aymen Hussein court jusqu’à la fin de la saison 2026.

Il ne s’agit pas d’un transfert à long terme. Les parties pourraient d’abord collaborer pendant le reste de la saison, puis prendre une décision en fonction des performances du joueur et de son adaptation à l’équipe.

La mission principale de Hussein est claire : renforcer la concurrence en attaque et marquer dans les rencontres décisives.

Selon le calendrier publié sur le site officiel du club, le Pakhtakor figure dans le haut du classement de la course au titre. Le recrutement, en cours de saison, d’un avant-centre expérimenté et immédiatement opérationnel peut donc être considéré comme une décision visant un résultat à court terme.

L’un des leaders de la sélection irakienne

Aymen Hussein est né le 22 mars 1996. Cet avant-centre de 1,90 mètre est l’un des joueurs importants de l’équipe nationale irakienne ces dernières années.

Avant les barrages de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, Hussein comptait 32 buts avec sa sélection, selon la FIFA. Il a ensuite marqué lors du barrage décisif contre la Bolivie et du match de Coupe du monde contre la Norvège. L’information du club, qui porte son total à 34 buts avec l’Irak, est donc cohérente.

Le but inscrit contre la Bolivie a notamment joué un rôle décisif dans le retour de l’Irak en Coupe du monde après 40 ans d’absence. Reuters a décrit Hussein comme un avant-centre expérimenté chargé de mener l’attaque irakienne au Mondial 2026.

120 buts en club : qu’a recruté le Pakhtakor ?

Selon les informations communiquées par le Pakhtakor, Aymen Hussein a inscrit 120 buts au total dans les matchs de championnats disputés en club.

Sa carrière ne s’est pas limitée au championnat irakien. L’avant-centre a joué, au fil des années, dans les championnats :

d’Irak ;

du Qatar ;

de Tunisie ;

des Émirats arabes unis ;

du Maroc

Il a évolué dans ces championnats.

Hussein a joué pour les clubs irakiens Duhok, Al-Naft, Al-Shorta, Al-Quwa Al-Jawiya et Al-Karma. À l’étranger, il a défendu les couleurs de Sfaxien, Umm Salal, Al-Markhiya, Al-Khor, Al-Wakrah, Al-Jazira et Raja Casablanca.

Cette expérience internationale montre que le joueur a évolué dans différents championnats, styles tactiques et environnements soumis à une forte pression.

Que peut apporter Hussein au jeu du Pakhtakor ?

Aymen Hussein possède les caractéristiques d’un avant-centre classique. Compte tenu de sa taille et de son profil, l’attaquant peut offrir au Pakhtakor un point d’appui dans la surface, une cible sur les centres venus des ailes et une menace supplémentaire sur les coups de pied arrêtés. Il s’agit d’une conclusion tactique fondée sur les qualités physiques et le poste du joueur.

Son arrivée offre plusieurs nouvelles options au staff technique :

Axe Impact attendu Jeu dans la surface Duels avec les défenseurs et finition Jeu aérien Danger sur les centres venus des ailes Expérience Gestion de la pression dans les matchs décisifs Rotation Concurrence entre les attaquants Coups de pied arrêtés Cible supplémentaire sur les corners et coups francs

Cependant, la rapidité de son adaptation au nouveau championnat sera déterminante. En Super League, les équipes ferment souvent l’axe et adoptent une approche défensive face aux clubs de premier plan. Hussein devra convertir en buts les occasions peu nombreuses qui se présenteront à lui.

Un environnement familier dans l’effectif

Aymen Hussein ne devrait pas se sentir totalement dépaysé au Pakhtakor. Deux internationaux irakiens, Bashar Resan et Zaid Tahseen, évoluent également dans l’équipe. Les deux joueurs figurent sur la page officielle de l’effectif du club.

Cette situation pourrait aider le nouvel attaquant à :

communiquer avec ses coéquipiers ;

comprendre les exigences du club ;

s’adapter aux combinaisons sur le terrain ;

s’habituer à la vie quotidienne à Tachkent

Cela pourrait faciliter son intégration.

Son expérience en sélection aux côtés de Bashar Resan pourrait notamment accélérer la création d’automatismes offensifs.

Pourquoi le Pakhtakor a-t-il réalisé ce transfert maintenant ?

Lors des transferts en cours de saison, les clubs recherchent généralement un joueur immédiatement opérationnel plutôt qu’un élément nécessitant plusieurs années de développement.

L’âge de Hussein, son expérience internationale et son statut en sélection expliquent la décision du Pakhtakor. Il n’a pas besoin de plusieurs années pour s’adapter au haut niveau comme un jeune joueur. La principale question est de savoir à quelle vitesse l’attaquant pourra s’intégrer à sa nouvelle équipe et aux exigences de la Super League.

Le contrat de courte durée constitue un test pour les deux parties :

le Pakhtakor évaluera l’efficacité réelle de l’attaquant ;

Hussein aura l’occasion de faire ses preuves dans un nouveau championnat ;

une collaboration réussie pourrait ouvrir la voie à une prolongation du contrat.

L’attente principale de ce transfert : des buts

Le nom d’Aymen Hussein, sa réputation en sélection et ses performances dans les championnats précédents suscitent naturellement de grands espoirs chez les supporters du Pakhtakor. Mais dans le football, la véritable valeur d’un transfert se mesure aux résultats obtenus dans le nouveau club, pas aux chiffres du passé.

Hussein n’aura pas beaucoup de temps d’ici la fin de la saison. Il devra se montrer à chaque match, s’intégrer rapidement au système offensif de l’équipe et inscrire des buts importants dans la course au titre.

En misant sur cet attaquant expérimenté, le Pakhtakor poursuit un objectif précis : disposer, pendant la phase la plus importante de la saison, d’un joueur capable de marquer.

À votre avis, combien de buts Aymen Hussein peut-il inscrire avec le Pakhtakor d’ici la fin de la saison ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou les autres réseaux sociaux !