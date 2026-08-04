Mirjalol Qosimov révèle les raisons de la défaite d’OKMK face au Nasaf

L’entraîneur d’OKMK, Mirjalol Qosimov, n’a pas expliqué la défaite 1-2 contre le Nasaf par le jeu de son équipe, mais par deux facteurs décisifs : les occasions n’ont pas été converties et l’adversaire a reçu des buts trop faciles.

Selon l’entraîneur, même si les Olmaliqois avaient transformé 10 % de leurs occasions en buts, ils n’auraient pas quitté le terrain vaincus. Mais le Nasaf a exploité au maximum ses rares occasions et a ramené trois points précieux à Qarshi.

« Nous avons encaissé deux buts beaucoup trop facilement »

L’une des affiches de la 15e journée de la Super League devait se jouer le 3 août à Olmaliq.

Le Nasaf a pris deux buts d’avance grâce à Bobur Abduxoliqov et Sharof Muhitdinov. Avazbek O‘lmasaliyev a réduit l’écart pour OKMK, mais les locaux n’ont pas réussi à égaliser.

Après la rencontre, Mirjalol Qosimov a d’abord félicité l’adversaire pour sa victoire. Il n’a toutefois pas caché son mécontentement après les deux buts encaissés dans des situations très simples.

« Nous avons du mal à marquer, mais nous avons encaissé deux buts très facilement. Nous devons revoir le match », a déclaré l’entraîneur d’OKMK.

La principale contradiction relevée par Qosimov est là : les locaux ont déployé beaucoup d’efforts pour créer des occasions, tandis que le Nasaf a puni les erreurs adverses sans multiplier les tentatives.

« Si nous en avions converti 10 %, nous n’aurions pas perdu »

En conférence de presse, l’entraîneur a été interrogé sur le manque de précision d’OKMK dans le dernier geste.

Qosimov a répondu par un chiffre très précis :

« Si nous avions converti 10 % des occasions que nous avons créées, je pense que nous n’aurions pas perdu ».

Cette déclaration résume le principal problème d’OKMK. L’équipe a construit des attaques, atteint la surface adverse et maintenu les supporters dans l’espoir jusqu’au bout. Mais le résultat dépendait non pas du nombre d’occasions, mais de celles transformées en buts.

Dans le football, le chiffre de 10 % est une expression approximative, mais Qosimov voulait souligner que son équipe avait eu suffisamment d’occasions pour ne pas mériter la défaite.

Le système à cinq défenseurs du Nasaf n’était pas une surprise

Le staff d’OKMK avait anticipé le plan tactique de l’adversaire. Même si le Nasaf avait évolué avec quatre défenseurs lors de ses précédents matchs, Qosimov et son équipe avaient envisagé qu’il puisse aligner cinq défenseurs contre eux.

« Nous nous attendions à ce qu’ils jouent avec cinq défenseurs contre nous. Nous nous étions préparés en conséquence », a déclaré l’entraîneur.

Il est donc difficile d’expliquer la défaite d’OKMK par un système inattendu de l’adversaire. Les locaux s’attendaient à ce que le Nasaf ferme l’axe et exploite rapidement les espaces.

Le problème ne venait pas de la connaissance du plan, mais de son exécution incomplète sur le terrain :

Facteur Situation d’OKMK Système adverse Anticipé Création d’occasions Suffisante Conclusion des occasions Efficacité faible Action défensive Deux buts encaissés trop facilement Seconde période Pression et intensité accrues

Une demi-occasion convertie en but

Qosimov a décrit le Nasaf comme l’une des équipes les plus expérimentées et les plus qualitatives du pays. Selon lui, il ne faut pas lui offrir beaucoup d’occasions : ses joueurs peuvent marquer même sur une demi-occasion.

« Le Nasaf est aussi une bonne équipe. Ils ont de bons joueurs. Si on leur offre ce type d’occasion, ils peuvent transformer même une demi-occasion en but ».

Le match l’a confirmé. Le Nasaf a ouvert le score dès la 8e minute et a imposé un scénario favorable. Le deuxième but, à la 61e minute, a contraint OKMK à attaquer avec davantage de risques.

Les locaux ont réduit l’écart à la 70e minute, mais la pression exercée ensuite n’a pas suffi pour inscrire un deuxième but.

La seconde période d’OKMK a redonné espoir à l’entraîneur

Malgré la défaite, Qosimov a relevé plusieurs aspects positifs dans le jeu de son équipe. Il a notamment apprécié que ses joueurs se battent jusqu’au bout et maintiennent les supporters dans le match jusqu’aux dernières minutes.

« Il y a aussi des raisons de se réjouir : on voit du contenu, une volonté de lutter jusqu’au bout et de jouer pour les supporters. Les garçons ont fait tout leur possible. Je leur en suis reconnaissant ».

En seconde période, OKMK s’est montré plus offensif et a réussi à repousser l’adversaire vers sa propre surface. Les remplacements ont apporté du sang neuf, les actions sur les ailes se sont accélérées et l’équipe a inscrit un but.

Cependant, l’activité de la seconde période n’a pas suffi à corriger totalement les erreurs commises avant la pause.

Du contenu, mais aucun point

La phrase de Qosimov — « on ne gagne pas toujours en jouant bien » — peut résumer cette rencontre en quelques mots.

Après les précédents matchs, l’entraîneur avait déjà souligné qu’une bonne prestation ne garantissait pas le résultat et que les erreurs simples étaient punies par l’adversaire.

Pour OKMK :

des intentions offensives ;

des occasions de but créées ;

du caractère en seconde période ;

des supporters qui ont espéré jusqu’au bout.

Mais aucun de ces éléments ne rapporte à lui seul un point au classement. Le Nasaf a été supérieur en efficacité et a transformé deux erreurs adverses en deux buts.

L’écart au classement est tombé à un point

Après ce résultat, le Nasaf a porté son total à 24 points et grimpé à la 6e place. OKMK reste 4e avec 25 points.

L’écart entre les deux équipes n’est donc plus que d’un point. Une victoire aurait permis aux Olmaliqois de compter quatre points d’avance sur le Nasaf. Au contraire, ce succès à l’extérieur a rapproché les Qarshois de la lutte pour les premières places.

Cette défaite ne représente pas seulement trois points perdus pour OKMK : elle a aussi permis à un concurrent direct de se rapprocher.

La mission prioritaire de Qosimov

Deux axes devraient être prioritaires lors des prochains entraînements d’OKMK :

premièrement, conclure les nombreuses attaques par des tirs précis et des buts ;

deuxièmement, réduire les erreurs défensives simples qui offrent des occasions toutes faites à l’adversaire.

Qosimov a affirmé que son équipe avait du contenu dans son jeu. Désormais, ce contenu doit se traduire en points au classement. Dans le cas contraire, les défaites après de bonnes prestations pourraient coûter cher à OKMK dans la course aux premières places.

Selon vous, qu’est-ce qui a le plus causé la défaite d’OKMK : le manque de précision en attaque ou les erreurs défensives simples ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !