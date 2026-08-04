Plus que quelques jours avant le mariage de Ronaldo et Georgina : la date et le lieu de la cérémonie révélés

Cristiano Ronaldo et sa fiancée Georgina Rodríguez pourraient se marier le 8 août à Madère. Selon des informations publiées par des médias étrangers, le couple aurait choisi Funchal, la ville natale de Ronaldo, pour sa cérémonie de mariage.

La cérémonie aurait lieu à la cathédrale de Funchal, tandis que le banquet se tiendrait à l’hôtel « Savoy Palace ». Des personnalités du football, du cinéma, de la musique et du sport pourraient assister au mariage, mais la liste des invités n’a pas encore été officiellement publiée.

Ronaldo et Georgina sont en couple depuis 2016. Ils élèvent ensemble cinq enfants. Les fiançailles du couple ont été confirmées en 2025, tandis que le projet d’organiser le mariage après la Coupe du monde avait été annoncé précédemment par la presse. Pour l’instant, la date du 8 août n’est pas officielle et reste une information relayée par les médias.