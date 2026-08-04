Quels résultats la légendaire carte graphique GeForce GTX 1080 Ti offre-t-elle dans les jeux actuels

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Quels résultats la légendaire carte graphique GeForce GTX 1080 Ti offre-t-elle dans les jeux actuels

C'est ce que rapporte Ixbt.com le rapporte.

Selon ixbt.com, les versions Titan X et Titan Xp de la même époque ont également été testées avec la GTX 1080 Ti. Ces cœurs graphiques reposent sur une architecture identique, mais le modèle Titan Xp se distingue par un bus plus large, 1 GB de mémoire supplémentaire et davantage de cœurs CUDA. Les spécialistes ont évalué les capacités de ces cartes d'une ancienne génération dans 20 jeux modernes.

Résultats en Full HD et concurrence moderne

Les chercheurs se sont principalement intéressés aux résultats dans la résolution Full HD, la plus populaire. Dans ce mode, la GeForce GTX 1080 Ti a affiché une vitesse presque identique à celle de la Titan X classique, tandis que la Titan Xp a devancé les deux cartes d'environ 17 %. Plus étonnant encore, ce fleuron vieux de dix ans atteint aujourd'hui le niveau de modèles de milieu de gamme comme la Radeon RX 6600 et la GeForce RTX 3060.

Plus précisément, la GTX 1080 Ti dépasse légèrement la Radeon RX 6600, mais reste quelques pour cent derrière la GeForce RTX 3060. D'après les résultats des tests, la nouvelle RX 9050 8GB, dont la présentation est attendue prochainement, devrait se situer au même niveau, tandis que la RTX 5050 de nouvelle génération serait environ 15 % plus rapide que cette carte historique.

Performances absolues et limites technologiques

Tous les jeux ayant été testés avec les réglages graphiques les plus élevés, il est naturel que l'ancienne carte rencontre des difficultés dans certains titres particulièrement exigeants. Dans Alan Wake 2, notamment, cet accélérateur vieillissant n'a même pas réussi à atteindre 25 k/s (images par seconde). Malgré cela, il est possible d'obtenir plus de 60 k/s dans Baldur's Gate 3, tandis que Battlefield 6 atteint près de 50 k/s.

Il convient de souligner que la gamme GeForce GTX ne prend pas en charge la technologie DLSS moderne fondée sur l'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent toutefois recourir à des méthodes de mise à l'échelle alternatives et plus anciennes, comme FSR ou XeSS. Grâce à une quantité suffisante de mémoire vive et à une architecture robuste, la GeForce GTX 1080 Ti conserve son statut de carte graphique particulièrement durable et résistante, même aujourd'hui.

GeForce GTX 1080 TiCarte GraphiqueNVIDIAJeuxTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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