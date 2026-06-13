Florian Wirtz peut-il s'imposer à Liverpool

·23·Sport
Florian Wirtz peut-il s'imposer à Liverpool

Lors de la mauvaise série de Liverpool à l'automne dernier, Florian Wirtz s'est retrouvé au centre des critiques. Des experts comme Gary Lineker ont suggéré qu'une mise à l'écart temporaire du onze de départ d'Arne Slot pourrait lui être bénéfique. Lineker estime que la recrue à 100 millions de livres sterling finira par prouver sa valeur, car son talent en Ligue des champions et en Bundesliga est incontestable. C'est ce que rapporte Goal.com .

Cependant, tout le monde n'est pas optimiste quant à l'avenir de la star allemande. Jamie Carragher a qualifié les performances du joueur de simplement "propres", tandis que Gary Neville a affirmé qu'il était devenu un "problème" pour l'équipe. Surtout après la défaite 3-0 de Liverpool contre Manchester City, Neville a souligné que Wirtz semblait perdu sur le terrain et ne répondait pas aux exigences physiques de la Premier League.

Florian Wirtz a lui-même admis qu'il devait travailler sa condition physique lors de sa première saison en Angleterre. Selon lui, il devait devenir plus fort et s'adapter au nouvel environnement. Désormais figure clé de l'équipe nationale allemande, le joueur vise à montrer son véritable niveau lors de la Coupe du monde et à faire taire tous les doutes.

Florian WirtzLiverpoolPremier LeagueFootballTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

José Mourinho entame une refonte radicale de l'effectif du Real MadridJosé Mourinho entame une refonte radicale de l'effectif du Real MadridAujourd'hui, 07:39Rui Costa : José Mourinho serait parti même si Florentino Pérez avait perduRui Costa : José Mourinho serait parti même si Florentino Pérez avait perduAujourd'hui, 07:36Vol au camp d'entraînement de l'Angleterre : les chaussures de Kane et Bellingham dérobéesVol au camp d'entraînement de l'Angleterre : les chaussures de Kane et Bellingham dérobéesAujourd'hui, 07:35City renonce à une offre de 120 millions de livres pour Elliot AndersonCity renonce à une offre de 120 millions de livres pour Elliot AndersonAujourd'hui, 06:59La participation de Neymar à la Coupe du Monde incertaine : quand la star brésilienne reviendra-t-elle ?La participation de Neymar à la Coupe du Monde incertaine : quand la star brésilienne reviendra-t-elle ?Aujourd'hui, 06:52Cristiano Ronaldo rejette les doutes sur sa condition physiqueCristiano Ronaldo rejette les doutes sur sa condition physiqueAujourd'hui, 06:50
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe