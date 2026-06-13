Florian Wirtz peut-il s'imposer à Liverpool

Lors de la mauvaise série de Liverpool à l'automne dernier, Florian Wirtz s'est retrouvé au centre des critiques. Des experts comme Gary Lineker ont suggéré qu'une mise à l'écart temporaire du onze de départ d'Arne Slot pourrait lui être bénéfique. Lineker estime que la recrue à 100 millions de livres sterling finira par prouver sa valeur, car son talent en Ligue des champions et en Bundesliga est incontestable. C'est ce que rapporte Goal.com .

Cependant, tout le monde n'est pas optimiste quant à l'avenir de la star allemande. Jamie Carragher a qualifié les performances du joueur de simplement "propres", tandis que Gary Neville a affirmé qu'il était devenu un "problème" pour l'équipe. Surtout après la défaite 3-0 de Liverpool contre Manchester City, Neville a souligné que Wirtz semblait perdu sur le terrain et ne répondait pas aux exigences physiques de la Premier League.

Florian Wirtz a lui-même admis qu'il devait travailler sa condition physique lors de sa première saison en Angleterre. Selon lui, il devait devenir plus fort et s'adapter au nouvel environnement. Désormais figure clé de l'équipe nationale allemande, le joueur vise à montrer son véritable niveau lors de la Coupe du monde et à faire taire tous les doutes.