Miroslav Klose ne verrait pas d'inconvénient à ce que Lionel Messi batte son record

·49·Sport
Miroslav Klose ne verrait pas d'inconvénient à ce que Lionel Messi batte son record

La légende du football allemand Miroslav Klose s'attend à ce que son record historique de buts en Coupe du Monde soit battu dans un avenir proche. L'ancien attaquant estime que l'élargissement du format du tournoi et l'augmentation du nombre de matchs offriront à des stars comme Lionel Messi et Kylian Mbappé une excellente occasion de dépasser son total. C'est ce que rapporte Goal.com .

Actuellement, l'ancien membre du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Allemagne, Miroslav Klose, reste le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde avec 16 buts. Cependant, à partir du tournoi de 2026, l'augmentation du nombre de participants rend le dépassement du record inévitable. L'entraîneur de 48 ans, actuellement à la tête du FC Nuremberg, a partagé ses réflexions à ce sujet.

"Je m'attends à ce que mon record soit battu lors de ce tournoi. Avec l'augmentation du nombre d'équipes, le nombre de matchs et les occasions de marquer augmentent également. Je crois que l'Argentine et la France iront loin. Le record devait être battu un jour ou l'autre, et si Lionel Messi y parvient, je ne serai que ravi. J'ai toujours été un grand fan de lui", a déclaré Klose dans une interview accordée à la Suddeutsche Zeitung.

Klose a également souligné qu'il entretient une relation étroite avec le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni. Ils ont joué ensemble à la Lazio par le passé. Pour rappel, Lionel Messi compte actuellement 13 buts marqués en Coupes du Monde. Le Français Kylian Mbappé a déjà marqué 12 buts en seulement 14 matchs et est considéré comme l'un des principaux prétendants au record.

Lionel MessiMiroslav KloseCoupe du MondeArgentineKylian Mbappé
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Bellingham et Rogers défendent Jordan Henderson face aux critiquesBellingham et Rogers défendent Jordan Henderson face aux critiquesAujourd'hui, 12:16Martinez salue la place de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du footballMartinez salue la place de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du footballAujourd'hui, 10:29Jaloliddin Masharipov parle de sa blessure : « Tout va bien maintenant »Jaloliddin Masharipov parle de sa blessure : « Tout va bien maintenant »Aujourd'hui, 10:19Barcelone ne peut pas empêcher l'Espagne d'utiliser Lamine YamalBarcelone ne peut pas empêcher l'Espagne d'utiliser Lamine YamalAujourd'hui, 10:15Carlo Ancelotti partage ses réflexions avant le match contre le MarocCarlo Ancelotti partage ses réflexions avant le match contre le MarocAujourd'hui, 10:11Arsenal prêt à dépenser gros pour de nouveaux transfertsArsenal prêt à dépenser gros pour de nouveaux transfertsAujourd'hui, 09:38
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe