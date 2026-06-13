Miroslav Klose ne verrait pas d'inconvénient à ce que Lionel Messi batte son record

La légende du football allemand Miroslav Klose s'attend à ce que son record historique de buts en Coupe du Monde soit battu dans un avenir proche. L'ancien attaquant estime que l'élargissement du format du tournoi et l'augmentation du nombre de matchs offriront à des stars comme Lionel Messi et Kylian Mbappé une excellente occasion de dépasser son total. C'est ce que rapporte Goal.com .

Actuellement, l'ancien membre du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Allemagne, Miroslav Klose, reste le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde avec 16 buts. Cependant, à partir du tournoi de 2026, l'augmentation du nombre de participants rend le dépassement du record inévitable. L'entraîneur de 48 ans, actuellement à la tête du FC Nuremberg, a partagé ses réflexions à ce sujet.

"Je m'attends à ce que mon record soit battu lors de ce tournoi. Avec l'augmentation du nombre d'équipes, le nombre de matchs et les occasions de marquer augmentent également. Je crois que l'Argentine et la France iront loin. Le record devait être battu un jour ou l'autre, et si Lionel Messi y parvient, je ne serai que ravi. J'ai toujours été un grand fan de lui", a déclaré Klose dans une interview accordée à la Suddeutsche Zeitung.

Klose a également souligné qu'il entretient une relation étroite avec le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni. Ils ont joué ensemble à la Lazio par le passé. Pour rappel, Lionel Messi compte actuellement 13 buts marqués en Coupes du Monde. Le Français Kylian Mbappé a déjà marqué 12 buts en seulement 14 matchs et est considéré comme l'un des principaux prétendants au record.