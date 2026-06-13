Lamine Yamal sera-t-il de retour avant le premier match de la Coupe du Monde ?

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Lamine Yamal sera-t-il de retour avant le premier match de la Coupe du Monde ?

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la Coupe du Monde 2026, le plus grand festival de football, une excellente nouvelle est arrivée pour les fans. Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a fait un point sur l'état de santé de la star du FC Barcelone, Lamine Yamal. Selon le coach, le jeune talent revient plus vite que prévu.

Le retour de Lamine, véritable moteur du club catalan et de la sélection espagnole, est une fête pour les fans de la « Roja ».

De la Fuente : « Il est en avance sur le calendrier »

Le sélectionneur a noté avec satisfaction que la santé du joueur de 18 ans s'améliore chaque jour et que le plan de récupération est en avance :

« Lamine Yamal récupère plus vite que prévu. Chaque jour montre que son état s'améliore.

Je suis convaincu que Yamal atteindra sa forme optimale avant notre premier match de Coupe du Monde et aidera l'équipe. »

Ce jeune phénomène est l'arme la plus dangereuse de l'attaque espagnole. Son retour rapide est crucial pour une équipe visant les sommets.

Consultez le tableau ci-dessous pour les informations sur le premier adversaire de l'Espagne à la Coupe du Monde 2026 :

Star de l'équipe

Âge du joueur

Avis du sélectionneur

Date du premier match CDM 2026

Premier adversaire

Champion du monde en titre

Lamine Yamal


(FC Barcelone)

18 ans

Retrouvera bientôt


sa forme optimale

15 juin

Cap-Vert

Argentine


équipe nationale

Un départ rapide et des responsabilités

L'Espagne débute le 15 juin contre le Cap-Vert. L'Argentine est championne du monde en titre, et l'Espagne veut récupérer ce statut. Le retour de Yamal est un atout majeur.

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Lamine YamalEspagneFC BarceloneLuis de la FuenteCap-Vert
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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