L'entraîneur d'Abbosbek évalue les chances de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026

Les yeux du monde sont actuellement fixés sur la Coupe du Monde 2026 historique, qui a débuté sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique. Les perspectives et les résultats attendus de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui participe à ce tournoi mondial pour la première fois de son histoire, sont au centre de l'attention non seulement des fans, mais aussi d'experts renommés. Dans une interview accordée aux médias russes, Dmitriy An, le premier mentor de notre talentueux joueur Abbosbek Fayzullayev, qui brille au club turc d'Istanbul Basaksehir, a partagé ses réflexions passionnantes sur ce qu'il attend de nos représentants.

Selon l'entraîneur expérimenté, notre équipe nationale possède tout le potentiel nécessaire pour réaliser une performance digne de ce nom lors de ce grand forum du football.

Dmitriy An : « Tous les adversaires du groupe peuvent être battus »

Dmitriy An a souligné que la tâche principale de notre équipe nationale est de se qualifier pour le tour suivant :

« Je m'attends à ce que l'équipe nationale d'Ouzbékistan passe avec succès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Les garçons ont suffisamment de potentiel pour cela. Il est vrai qu'il est naturel pour certains jeunes joueurs de ressentir de la nervosité sur une si grande scène, mais les joueurs expérimentés de l'équipe guideront le groupe et montreront leur classe.

À mon avis, il est possible de jouer librement contre tous les adversaires du groupe et de se qualifier. Le plus important est la force mentale de nos joueurs, la chance sportive et de ne pas craindre le nom de l'adversaire. La composition du groupe aurait pu être meilleure ou pire. Quoi qu'il arrive, nous soutiendrons nos compatriotes jusqu'au bout, après tout, c'est notre début au Mondial ! L'armée de fans ouzbeks sur place sera également un véritable soutien pour notre équipe. »

Grâce au tableau analytique ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec les adversaires de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans la phase de groupes historique de la Coupe du Monde 2026 et les dates de la compétition :

Pays hôtes de la compétition Dates du Mondial Adversaires de groupe de notre équipe nationale Club actuel de Fayzullayev L'attente principale de l'entraîneur Dmitriy An États-Unis, Canada et Mexique 11 juin — 19 juillet (2026) • Portugal

• Colombie

• RD Congo Istanbul Basaksehir

(Turquie) Passer la phase de groupes et préparation mentale

Début historique et voyage responsable outre-mer

Nos joueurs entreront sur le terrain dans le groupe D de ce tournoi prestigieux contre l'un des géants du football mondial, le Portugal, le représentant sud-américain, la Colombie, et le puissant adversaire africain, la République démocratique du Congo. Étant donné que le tournoi durera du 11 juin au 19 juillet, un mois inoubliable de ferveur footballistique nous attend. Il ne fait aucun doute que le soutien direct de milliers de fans ouzbeks dans les stades outre-mer donnera une force supplémentaire à nos représentants.

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