Alors que la Coupe du Monde 2026, tournoi le plus prestigieux du football mondial, débute, des événements dramatiques se déroulent en dehors du terrain. En particulier, le débat entourant l'équipe nationale italienne, l'un des géants du football mondial, qui a manqué sa troisième Coupe du Monde consécutive, reste vif. Une blague sarcastique faite par le président de la FIFA, Gianni Infantino, au sujet des Italiens a encore aggravé la situation. En réponse, le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, a annoncé son intention de discuter de cette remarque déplacée avec le patron de la FIFA.

Cette situation a suscité un grand intérêt parmi les médias mondiaux et les fans de football.

Quelle était la blague faite par Infantino ?

Le problème est que, dans l'une de ses interviews, le président de la FIFA, Gianni Infantino, tout en évoquant la malchance de l'équipe italienne, a suggéré sur un ton humoristique d'élargir encore davantage le nombre de participants à la Coupe du Monde. Il a souligné que si le nombre d'équipes était augmenté, peut-être que l'Italie pourrait enfin passer les phases de qualification, un commentaire qui a heurté la fierté des fans de la « Squadra Azzurra ».

De telles remarques ironiques n'ont pas échappé aux responsables italiens. Selon la prestigieuse ANSA agence de presse, le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, a réagi à la question comme suit :

« Compte tenu de la grande distance entre l'Italie et le Mexique, un appel téléphonique est le moyen le plus pratique de discuter de cette situation. Bien sûr, si Infantino peut trouver le temps et l'opportunité. Je veux entendre sa position et le sens réel de ses paroles directement de sa bouche ».

Vous pouvez vous familiariser avec les détails de l'élimination de l'équipe nationale italienne et le calendrier de la Coupe du Monde 2026 grâce au tableau analytique ci-dessous :

Parties en conflit Entraîneur de l'équipe nationale d'Italie Défaite désastreuse en finale des barrages La série de malchance de l'Italie Dates et hôtes de la Coupe du Monde 2026 Andrea Abodi (Ministre)

Gianni Infantino (FIFA) Gennaro Gattuso Bosnie-Herzégovine

(1:1, 1:4 aux tirs au but) Consécutivement 3 Coupes du Monde manquées 11 juin – 19 juillet

(USA, Canada, Mexique)

La tragédie des barrages pour l'équipe de Gattuso

Rappelons que l'équipe nationale italienne, dirigée par le légendaire Gennaro Gattuso, a perdu de manière inattendue contre la Bosnie-Herzégovine lors de la finale décisive des barrages pour une place à la Coupe du Monde 2026. Alors que le score était de 1:1 à la fin du temps réglementaire, les Bosniaques ont remporté la séance de tirs au but 4:1, privant les Italiens de la Coupe du Monde.

Pour information, la Coupe du Monde 2026, accueillie par des stades aux USA, au Canada et au Mexique, se déroulera du 11 juin au 19 juillet de cette année. Les fans italiens sont contraints d'attendre encore quatre ans pour voir leurs favoris.

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