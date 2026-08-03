Sarukyan a batt un blogueur indien en deux minutes (video)

Arman Tsarukyan, l'un des principaux prétendants de la catégorie poids légers de l'UFC, est remonté sur le tapis après une longue pause. Cette fois, ce n'était pas dans l'octogone, mais lors d'un combat de grappling, où il a rapidement soumis un blogueur fitness indien suivi par plus de 12 millions d'abonnés.

Le combat a duré un peu plus de deux minutes. Tsarukyan a amené son adversaire au sol à trois reprises avant de conclure par une soumission.

Un seul combat à l'UFC en 27 mois

Arman Tsarukyan n'a combattu qu'une seule fois dans l'octogone de l'UFC au cours des 27 derniers mois. C'est pourquoi sa participation au tournoi Hype FC dans sa patrie historique a suscité un vif intérêt chez les fans.

Le duel s'est déroulé selon les règles du grappling et non du MMA. Dans ce type d'affrontement, les frappes sont interdites et la victoire s'obtient par le contrôle, aux points ou par une soumission.

L'adversaire de Tsarukyan n'était pas un combattant professionnel. Par conséquent, le déséquilibre des forces était évident dès le début.

12 millions d'abonnés ne remplacent pas l'expérience

L'Indien Ankit Baiyanpuria est célèbre pour son contenu fitness sur les réseaux sociaux, où il compte plus de 12 millions d'abonnés.

Cependant, le blogueur n'avait pratiquement aucune expérience en arts martiaux professionnels. Cette différence était visible dès les premières secondes.

Tsarukyan n'a laissé aucune chance à son adversaire de garder ses distances ou d'imposer son plan. En peu de temps, il a projeté Baiyanpuria au sol trois fois, dominant totalement le combat au sol.

Une soumission pour conclure le combat

Après un peu plus de deux minutes, le combattant de l'UFC a lancé l'attaque décisive. Tsarukyan a contrôlé le bras de son adversaire et a appliqué une clé de bras.

Baiyanpuria n'a pas pu résister et a été contraint de taper pour abandonner. Tsarukyan a ainsi remporté la victoire avant la limite.

Le scénario rapide du combat n'était pas une surprise : Tsarukyan est un combattant professionnel de l'UFC reconnu pour son haut niveau en lutte et en grappling, tandis que son adversaire est avant tout un influenceur fitness.

Cette victoire n'affecte pas le classement UFC

Le résultat du tournoi Hype FC n'est pas comptabilisé dans le palmarès MMA professionnel de Tsarukyan ni dans le classement UFC, car il s'agissait d'un combat d'exhibition sous les règles du grappling.

Néanmoins, cette rencontre a permis au combattant de retrouver l'ambiance de la compétition, de montrer sa condition physique et de se présenter à nouveau devant ses fans.

La question principale n'est plus la victoire contre le blogueur : quand Tsarukyan reviendra-t-il dans l'octogone de l'UFC pour viser le titre des poids légers ?

Selon vous, qui devrait affronter Tsarukyan lors de son prochain combat ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !