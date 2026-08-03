Stirling crée la sensation : Blachowicz stoppé dès le premier round

Le deuxième combat principal de l'UFC Fight Night 283 à Belgrade s'est terminé par une énorme sensation. Le représentant néo-zélandais Navajo Stirling a infligé un TKO au premier round à l'ancien champion des poids mi-lourds Jan Blachowicz, signant ainsi la plus grande victoire de sa carrière.

Le combattant de 28 ans, qui a accepté le combat en préavis court, a effacé l'écart d'expérience et de classement. Avant le combat, Blachowicz était 4e et Stirling 9e dans la division.

Le combat a basculé après un seul coup

Au premier round, les combattants cherchaient principalement leur distance debout. Si Blachowicz tentait de s'appuyer sur son expérience et ses puissants kicks, Stirling a mis la pression avec sa vitesse et sa mobilité.

Dans l'action décisive, le Néo-Zélandais a déséquilibré Blachowicz avec un coup puissant, le forçant à reculer dans l'octogone. Une fois le Polonais au sol, Stirling a enchaîné les frappes, ouvrant une coupure sérieuse sur son visage. L'arbitre a jugé dangereux de poursuivre et a arrêté le combat.

Ainsi, Stirling, qui avait changé d'adversaire à la dernière minute, a battu l'ancien champion dès le premier round.

Trois derniers combats — trois victoires par TKO

La victoire à Belgrade est la troisième victoire consécutive avant la limite pour Stirling à l'UFC. Il avait auparavant stoppé Bruno Lopes et Ion Cutelaba par frappes.

Après ce résultat contre Blachowicz, la série de victoires de Stirling à l'UFC atteint six combats. Il est toujours invaincu dans l'organisation et pourrait désormais se rapprocher du top 5 des poids mi-lourds.

Cette victoire fait de lui un prétendant sérieux au titre. Pour la première fois, le combattant de 28 ans a affronté un ancien champion classé au sommet et a montré un résultat convaincant malgré la pression.

La série sans victoire de Blachowicz se poursuit

Jan Blachowicz, 43 ans, a remporté sa dernière victoire en mai 2022 par TKO au troisième round contre Aleksandar Rakic. Ce combat avait été arrêté en raison d'une blessure au genou de son adversaire.

Depuis, le combattant polonais a fait match nul contre Magomed Ankalaev et Bogdan Guskov et a perdu par décision des juges face à Alex Pereira et Carlos Ulberg. Avec cette défaite contre Stirling, sa série sans victoire atteint cinq combats — 3 défaites et 2 nuls.

Blachowicz a remporté le titre UFC des poids mi-lourds en 2020 en mettant KO Dominick Reyes. Il a ensuite défendu sa ceinture avec succès contre Israel Adesanya, mais l'a perdue en 2021 face à Glover Teixeira.

À l'origine, Blachowicz devait affronter Guskov

Une revanche était initialement prévue entre Jan Blachowicz et l'Ouzbek Bogdan Guskov pour le tournoi de Belgrade. Leur première rencontre en décembre 2025 s'était soldée par un match nul majoritaire.

Cependant, après la blessure de Khalil Rountree, Guskov a été appelé pour un combat majeur contre Magomed Ankalaev. Blachowicz s'est retrouvé sans adversaire et Navajo Stirling a accepté de le remplacer en préavis court.

En raison de ce changement, Guskov a été privé de sa revanche à Belgrade, tandis que Stirling a saisi une opportunité qui pourrait changer sa carrière — et il l'a exploitée au maximum.

Un nouveau prétendant émerge chez les poids mi-lourds

Stopper un adversaire aussi expérimenté et bien classé que Blachowicz au premier round devrait propulser Stirling dans l'élite de la division. Il pourrait désormais affronter un membre du top 5 ou un autre prétendant proche du titre.

Pour Blachowicz, la situation est complexe. Après plus de quatre ans sans victoire, la question de son avenir — continuer ou prendre une décision radicale — devient centrale.

Une chose est sûre à Belgrade : Navajo Stirling n'est plus un simple espoir, mais une force réelle avec laquelle il faut compter chez les poids mi-lourds.

Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !