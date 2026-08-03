Mullojonov s'impose encore en Russie : 9 combats professionnels, 9 victoires !

Lors de la soirée « RCC Boxing » à Iekaterinbourg, le boxeur ouzbek a une fois de plus triomphé. La série de victoires de Mullojonov ne s'arrête pas ! Comment notre compatriote s'est-il imposé lors de cette soirée de boxe professionnelle en Russie ?

Lazizbek Mullojonov a dominé son adversaire local à Iekaterinbourg avec une large supériorité pendant 8 rounds, et les juges l'ont déclaré vainqueur à l'unanimité.

Détails du combat

Mullojonov est monté sur le ring face à Vitaly Kudukhov.

Durant les 8 rounds, la domination a été totalement du côté du boxeur ouzbek.

Les juges ont accordé la victoire à Mullojonov par décision unanime.

À propos de la série de victoires et de l'adversaire

Avec ce résultat, Mullojonov porte son total de victoires en boxe professionnelle à 9.

Kudukhov avait également perdu son combat précédent contre Bakhodir Jalolov.

« Mullojonov poursuit une série importante en boxe professionnelle : 9 victoires. »

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