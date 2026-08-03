La blessure du Real Madrid est refermée : Xabi Alonso ouvre un nouveau chapitre à Chelsea

Xabi Alonso a déclaré que sa période brève et douloureuse au Real Madrid est désormais derrière lui. Le technicien espagnol n'a pas caché que son départ du club merengue a laissé une trace dans son cœur, mais il accepte désormais cette expérience non pas comme une défaite, mais comme une leçon importante.

L'entraîneur de 44 ans fait face à un nouveau défi pour le moins ardu : il doit relancer un Chelsea sortant d'une saison compliquée, redonner à l'équipe un style de jeu clair et lui insuffler un esprit de vainqueur.

Son départ du Real Madrid a marqué son cœur

Alonso a admis qu'il n'avait pas connu beaucoup de coups durs au cours de sa carrière d'entraîneur, mais que se séparer du Real Madrid l'avait profondément touché.

« La blessure du Real Madrid est refermée. Je suis maintenant prêt à profiter de ce nouveau défi », a-t-il affirmé.

L'entraîneur a souligné qu'après son échec à Madrid, il avait fait une profonde autocritique de sa carrière. Alonso a beaucoup réfléchi non seulement sur ses choix tactiques, mais aussi sur ce qu'il pouvait améliorer dans sa gestion des joueurs et des relations au sein du groupe.

Le poste de ses rêves s'est achevé en sept mois

Xabi Alonso avait pris les commandes du Real Madrid en mai 2025, succédant à Carlo Ancelotti. Cependant, son aventure madrilène n'a même pas duré huit mois.

Le 12 janvier 2026, le Real Madrid a annoncé son départ d'un commun accord. Cette décision a été prise après la défaite de l'équipe contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Selon la BBC, l'entraîneur a également eu des désaccords avec certains cadres et la direction du club.

Ce fut un revirement inattendu pour Alonso. Il était arrivé à Madrid auréolé du statut d'entraîneur le plus prometteur d'Europe après avoir fait du Bayer Leverkusen le champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire, mais il n'avait pas réussi à appliquer pleinement ses idées dans un effectif de stars.

Chelsea lui offre sa deuxième grande opportunité

Le club londonien a officialisé le 17 mai la nomination de Xabi Alonso au poste d'entraîneur principal. Il a pris ses fonctions le 1er juillet 2026 et a signé un contrat de quatre ans avec Chelsea. Par conséquent, l'accord court jusqu'à l'été 2030.

Après sa nomination, Alonso a qualifié Chelsea de l'un des plus grands clubs du monde. Il a indiqué que ses objectifs concordaient avec ceux de la direction et qu'il souhaitait ramener l'équipe au niveau où elle joue régulièrement les premiers rôles pour les trophées.

L'entraîneur a reconnu ses erreurs

Le point le plus marquant dans les propos d'Alonso est qu'il n'impute pas son échec au Real Madrid uniquement à des facteurs externes. Le technicien espagnol a affirmé qu'il avait posé un regard critique sur ses propres décisions et tiré les leçons de cette période.

Selon lui, les déceptions et les défaites enseignent parfois plus à l'homme que les victoires. L'entraîneur a souligné qu'il avait profité d'une courte pause pour recharger ses batteries et aborder ce nouveau projet avec une approche différente.

Pourquoi la mission à Chelsea n'est-elle pas facile ?

Alonso a hérité d'un club en quête de stabilité. Chelsea a changé d'entraîneur à plusieurs reprises lors de la saison 2025/26 et n'a pas atteint les résultats escomptés. Le club espère que les connaissances tactiques, le leadership et la méthode de travail du nouveau coach inverseront la tendance.

Les premières missions du technicien espagnol seront les suivantes :

instaurer un climat de confiance entre les joueurs ;

inculquer une idée de jeu claire et compréhensible à l'équipe ;

trouver le juste équilibre entre jeunes talents et joueurs d'expérience ;

ramener Chelsea en Ligue des champions et dans la course aux trophées.

Insistant sur la nécessité de doter Chelsea d'une « âme et d'une identité », Alonso a affirmé que l'intérêt collectif primerait toujours sur les ambitions individuelles.

La défaite au Real Madrid le rendra-t-elle plus fort ?

Si son succès historique avec le Bayer Leverkusen a démontré de quoi Alonso était capable, ses sept mois au Real Madrid ont mis en lumière ses faiblesses. Désormais, ses résultats à Chelsea prouveront s'il a réellement assimilé ces leçons.

Sa blessure à Madrid est peut-être guérie. Mais à Londres, les supporters attendent des résultats, pas des souvenirs. C'est sur le terrain que le véritable bilan de cette nouvelle étape sera dressé pour Alonso.

Pensez-vous que Xabi Alonso parviendra à faire de Chelsea un candidat au titre en Premier League ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !