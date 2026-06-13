Ruben Amorim pressenti pour devenir l'entraîneur principal de l'AC Milan

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Ruben Amorim pressenti pour devenir l'entraîneur principal de l'AC Milan

La direction de l'AC Milan a identifié Ruben Amorim comme le candidat principal au poste d'entraîneur principal après de nouvelles négociations avec l'ancien manager de Manchester United. Le tacticien portugais a devancé les autres candidats pour entamer une nouvelle ère tactique à San Siro. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon La Gazzetta dello Sport, Milan a proposé à Amorim un contrat de deux ans avec une option pour une saison supplémentaire. Le propriétaire du club, Gerry Cardinale, souhaite assurer la stabilité de l'équipe après les déceptions de la saison dernière. Les changements de plans concernant Ralf Rangnick ont permis à la hiérarchie du club de se concentrer davantage sur Amorim.

Les chances d'Oliver Glasner, auparavant considéré comme le favori, ont considérablement diminué. Suite à la baisse de l'influence de Rangnick sur la direction technique du club, Glasner, qui était sa recommandation, a chuté dans la liste. La direction milanaise privilégie désormais une approche tactique basée sur un style de jeu agressif, une ligne défensive haute et une récupération rapide du ballon.

Outre Amorim, Matthias Jaissle figure également parmi les candidats, mais la clause libératoire de 6 millions d'euros dans son contrat avec Al-Ahli pourrait poser un problème financier pour Milan. L'option Alvaro Arbeloa, qui a quitté le Real Madrid, est également à l'étude.

Ruben Amorim était déjà sur les tablettes de Milan il y a deux ans, mais le club avait choisi Paulo Fonseca à l'époque. Désormais, l'entraîneur portugais pourrait avoir l'opportunité de faire ses preuves en Serie A et de restaurer sa réputation après une période difficile en Angleterre.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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