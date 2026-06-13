Arbeloa devrait être nommé entraîneur de Fulham

Le mercato européen offre des rebondissements intenses et inattendus, non seulement pour les joueurs vedettes, mais aussi pour les entraîneurs renommés. En Premier League anglaise, considérée comme le championnat le plus prestigieux au monde, une autre nomination sensationnelle est en vue. Un célèbre insider, Marca le journaliste Matteo Moretto rapporte dans une mise à jour exclusive que l'ancien entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, pourrait bientôt prendre les rênes du club londonien de Fulham.

La nouvelle que le tacticien espagnol, chouchou des fans madrilènes, se dirige vers l'Angleterre a suscité un grand intérêt parmi les passionnés de football anglais.

Négociations en phase finale : seuls quelques détails restent à régler

Selon les dernières informations, les représentants officiels agissant au nom de l'entraîneur espagnol, Oscar Ribot et Luis Alonso, sont actuellement en discussions actives avec la direction du club londonien. Les négociations entre le club et l'entraîneur progressent rapidement et positivement. Les initiés affirment que les parties n'ont plus qu'à finaliser quelques détails mineurs et clauses techniques du contrat.

La direction de Fulham et l'entourage d'Arbeloa sont convaincus qu'un accord complet sera trouvé et que le contrat officiel sera signé dans les prochains jours.

Vous pouvez vous familiariser avec les détails de la carrière récente d'Alvaro Arbeloa et les négociations pour son transfert au club londonien grâce au tableau analytique suivant :

Entraîneur candidat Ancien club Date de départ du Real Représentants en négociation Nouveau club attendu Source de l'information Alvaro Arbeloa Real Madrid

(Espagne) 9 juin 2026 Oscar Ribot et Luis Alonso Fulham

(English Premier League) Marca journaliste

Matteo Moretto

Un nouvel espoir pour les Londoniens

Rappelons qu'Alvaro Arbeloa a été officiellement libéré de son poste d'entraîneur principal au Real Madrid le 9 juin dernier en raison de résultats décevants et de désaccords avec la direction. Cependant, le jeune entraîneur espagnol ambitieux ne voulait pas rester longtemps sans emploi. Sa vision tactique moderne et sa grande compétence dans la gestion des joueurs correspondent parfaitement au projet de Fulham, un club qui cherche à consolider sa place en Premier League.

Intéressant pour les fans : L'arrivée d'Arbeloa en Angleterre, en tant que brillant représentant de l'école de football espagnole, rendra sans aucun doute la compétition en Premier League encore plus intéressante et attrayante. Grâce à cette nomination, les Londoniens visent à grimper dans le classement.

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