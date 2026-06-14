Mohamed Salah, légende vivante de l'équipe nationale d'Égypte et de Liverpool, est sur le point d'accomplir l'une des tâches les plus importantes de sa carrière. Pour l'attaquant de 33 ans, la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord n'est pas seulement un tournoi de plus, mais une chance de revanche contre les erreurs et les malchances du passé. Les supporters égyptiens attendent un résultat historique de leur héros. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'équipe nationale d'Égypte participe à la Coupe du Monde pour la quatrième fois seulement de son histoire. Après 1990, l'équipe est restée longtemps éloignée de la grande scène. Le tournoi de 2018 en Russie est devenu un véritable cauchemar pour Mohamed Salah et ses coéquipiers. À l'époque, les "Pharaons" n'avaient pas réussi à récolter le moindre point et avaient quitté la compétition dès la phase de groupes, tandis que les troubles internes aggravaient la situation.

La blessure de 2018 et la tragédie de Kiev

En réalité, Mohamed Salah aurait dû arriver à la Coupe du Monde 2018 au sommet de sa carrière, après avoir été impliqué dans 60 buts avec Liverpool. Cependant, la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid a tout changé. Après un choc avec le défenseur madrilène Sergio Ramos, Salah a subi une grave blessure à l'épaule et a quitté le terrain en larmes.

Après cet incident, la participation de l'attaquant en Russie était incertaine. Bien qu'il soit revenu dans l'équipe en peu de temps, il était évident que sa condition physique n'était pas à son niveau habituel. Jouant sous une grande pression de la part de la Fédération égyptienne de football et des supporters, la star n'a pas pu démontrer tout son potentiel. L'échec de l'Égypte à se qualifier pour le tournoi de 2022 au Qatar a laissé Salah sans Coupe du Monde pendant ses meilleures années.

La dernière chance et une mission historique

Actuellement, Mohamed Salah approche de la phase finale de sa carrière. Il est considéré comme un "homme en mission" pour le tournoi en Amérique du Nord. Étant donné que l'équipe nationale d'Égypte n'a jamais remporté de match en Coupe du Monde, il n'est pas difficile de comprendre le poids de la responsabilité sur les épaules de Salah.

Selon l'analyse de Goal.com, ce tournoi est la dernière chance pour Salah de consolider son héritage. Pour un attaquant qui a remporté tous les trophées avec Liverpool, gagner sous le drapeau national est plus important que n'importe quel succès en club. Les Égyptiens attendent que leur "Roi" joue de manière à effacer les souvenirs malheureux de Russie.

En conclusion, il convient de noter que le parcours de Mohamed Salah sur la scène internationale a été plein de contradictions. Il est considéré comme une icône du football, non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde arabe. La prochaine Coupe du Monde sera l'examen décisif qui déterminera sa place parmi les plus grands joueurs.