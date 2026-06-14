Ruslan Pimenov : L'équipe nationale d'Ouzbékistan ne sortira pas de son groupe...

Alors que les yeux du monde sont tournés vers les terrains d'Amérique du Nord et que la Coupe du Monde 2026, la plus grande et la plus prestigieuse compétition de football, entre dans sa phase intense, les commentaires des experts sportifs internationaux suscitent de grands débats parmi les fans. En particulier, les perspectives et les prochains matchs de notre équipe nationale, qui a inauguré une nouvelle ère pour le football ouzbek en se qualifiant pour la première fois pour ce forum d'élite, sont au centre de l'attention des experts étrangers.

L'ancien attaquant talentueux de l'équipe nationale russe, Ruslan Pimenov, a partagé ses réflexions sur la participation et les chances de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans son groupe lors d'une interview avec les médias locaux.

«Même une seule victoire est une réussite immense pour nos représentants»

Selon l'ancien joueur expérimenté, pour nos compatriotes qui participent à une Coupe du Monde de ce niveau pour la première fois de leur histoire, remporter au moins une victoire doit être considéré comme un succès très significatif et historique.

Ruslan Pimenov a évalué la situation du football ouzbek comme suit : «Si l'équipe nationale d'Ouzbékistan gagne ne serait-ce qu'une fois lors de ces matchs de Coupe du Monde, ce sera un résultat merveilleux et louable. Après avoir analysé les adversaires du groupe, je peux dire que les joueurs ouzbeks sont capables de prendre des points précieux lors du match crucial contre la RD Congo. Même si cela n'arrive pas, il serait totalement faux d'en faire une tragédie nationale ou de considérer cela comme une catastrophe majeure».

Grâce au tableau analytique spécial ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec les principaux adversaires du groupe de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et les prédictions d'expert de Ruslan Pimenov :

Statut du tournoi pour nos représentants Adversaire le plus favorable estimé Chance d'obtenir des points Chance d'atteindre les phases à élimination directe Favoris absolus du groupe Conclusion générale de l'expert Première expérience historique

(Début en Coupe du Monde) RD Congo

(Représentant africain) Élevée

(Au moins 1 victoire) Faible

(Difficile de se qualifier) • Portugal

• Colombie Une défaite n'est pas une tragédie, ce sera une grande leçon

Le facteur Portugal et Colombie : «Ils sont à un niveau complètement différent»

Poursuivant ses remarques, l'expert russe a appelé les fans à évaluer correctement la situation réelle. Il a souligné que pour l'Ouzbékistan, cette Coupe du Monde servira avant tout de grande école et d'expérience immense pour l'avenir. Par conséquent, il est naturel que la première tentative ne se déroule pas aussi bien que prévu et puisse se terminer par un échec.

Pimenov a été prudent quant à la qualification de nos représentants pour le tour suivant, notant qu'il serait difficile pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan d'atteindre les phases à élimination directe (huitièmes de finale) de la Coupe du Monde 2026. Il a pointé du doigt les deux autres géants du groupe comme raison : «Il faut admettre que le Portugal et la Colombie sont actuellement des géants du monde du football avec un niveau, une vitesse et une puissance complètement différents», a conclu l'ancien joueur. Cependant, le football est un jeu plein de surprises, et nous croyons que nos compatriotes se battront courageusement contre n'importe quel adversaire !

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