La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, qui se déroule actuellement sur les pelouses nord-américaines, surprend non seulement les fans par ses résultats inattendus, mais entraîne également des changements importants dans le classement mondial de la FIFA. Lors d'un match de la première journée, le représentant asiatique, le Qatar, a affronté la Suisse, une équipe européenne disciplinée et puissante. Dans un match intense et riche en rebondissements, les Asiatiques ont fait preuve d'une grande volonté, parvenant à marquer dans les dernières secondes pour arracher un match nul 1-1.

Ce point crucial a offert un cadeau immense et inattendu à l'équipe nationale du Qatar sur la scène internationale.

Match nul contre un adversaire fort et bond au classement

La formule mathématique spéciale développée par la FIFA possède ses propres secrets. Selon celle-ci, lorsque les équipes nationales obtiennent des résultats positifs (victoire ou match nul) contre des adversaires mieux classés et plus forts, elles reçoivent un nombre important de points au classement. En général, un tel succès peut ajouter entre +3 et +10 points au compteur d'une équipe.

Grâce à cette règle, le Qatar, après avoir fait match nul contre la Suisse, actuellement 19e au classement mondial, a considérablement enrichi son total de points.

Grâce au tableau sportif analytique ci-dessous, vous pouvez découvrir les changements survenus dans le classement FIFA après ce match nul et le statut actuel de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Nom de l'équipe Score final Nouveau classement FIFA Places gagnées Classement avant le match Qatar

(Équipe de Julen Lopetegui) 1 : 1

(contre la Suisse) 50e place

(Représentant asiatique) +6 places

(Bond positif) Match contre un adversaire plus fort Ouzbékistan

("Loups blancs") Détails du tournoi 51e place Inchangé Une place derrière le Qatar

Les "Loups blancs" ont reculé d'une place

L'équipe nationale du Qatar, dirigée par le célèbre expert espagnol Julen Lopetegui, a grimpé de 6 places au classement mondial de la FIFA pour atteindre la 50e place grâce à ce match nul. À cause de cette montée en flèche, ils ont malheureusement dépassé notre équipe nationale. Actuellement, nos représentants, les "Loups blancs", occupent la 51e place du classement.

Le tournoi est encore long, et nous espérons que nos compatriotes remporteront des victoires éclatantes lors des prochains matchs pour améliorer leur position.

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