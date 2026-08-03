La Chine propose une nouvelle méthode pour la sécurité de la Terre et de l'espace

Des spécialistes chinois ont développé une méthode unique et efficace pour se protéger des grands astéroïdes susceptibles de menacer la planète Terre. Selon une étude publiée dans la revue Space: Science & Technology, il s'avère que faire exploser une charge nucléaire à l'intérieur d'un corps céleste, plutôt qu'à sa surface, donne des résultats bien supérieurs. Ce travail scientifique a été réalisé par une équipe de chercheurs de l'Académie chinoise de technologie des lanceurs (China Academy of Launch Vehicle Technology). C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Nouveau mécanisme d'explosion nucléaire

Selon les résultats de la modélisation informatique menée par les spécialistes, pour détruire un corps céleste dangereux ou modifier sa trajectoire, il est d'abord nécessaire de creuser un puits profond dans l'astéroïde, puis d'y placer l'arme nucléaire. Il a été constaté que cette approche en deux étapes est beaucoup plus simple et fiable du point de vue de l'ingénierie que les tentatives de frappe directe à grande vitesse avec une charge nucléaire.

Les calculs montrent qu'une explosion d'une puissance de 3 mégatonnes est nécessaire pour détruire complètement un astéroïde d'environ 100 mètres de diamètre. Cet indicateur équivaut à la puissance d'environ 200 bombes atomiques. Pour des objets de 50 mètres de taille, une charge de 300 kilotonnes suffira. Les scientifiques soulignent que l'efficacité maximale est atteinte lorsque la charge est installée à une profondeur d'environ 30 mètres.

Sécurité globale et missions futures

Les résultats de l'étude ont montré que pour un astéroïde géant d'un diamètre de 1 kilomètre, une telle méthode permet également de modifier la vitesse de 30 centimètres par seconde. Selon les informations de ixbt.com, cet indicateur offre un résultat environ 110 fois supérieur à la mission DART (Double Asteroid Redirection Test) menée par la NASA en 2022. À l'époque, la vitesse de l'astéroïde n'avait changé que de 2,7 millimètres par seconde à la suite de la collision avec l'engin spatial.

La nouvelle méthode permet de transférer une partie significative de l'énergie au corps, augmentant considérablement l'efficacité de sa destruction ou de sa déviation. Cependant, les auteurs rappellent que de telles mesures de protection ne sont efficaces que si les astéroïdes dangereux sont détectés à temps. Pour mener à bien la mission, il est nécessaire de développer des engins spatiaux spéciaux, de les lancer dans l'espace à l'aide de lanceurs lourds et de préparer l'infrastructure nécessaire. Ce travail scientifique crée la base de contrôle pour de futurs programmes visant à protéger la surface de la Terre contre les menaces inattendues venues de l'espace.