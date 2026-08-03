Trent Alexander-Arnold pourrait-il retourner à Liverpool ?

Selon Goal.com, en raison d'une période difficile dans sa carrière après avoir rejoint le Real Madrid l'été dernier, un retour de Trent Alexander-Arnold à Liverpool est actuellement évoqué. Les difficultés du défenseur en Espagne et les problèmes du club de la Merseyside sur le flanc droit poussent les observateurs à reconsidérer cette option. C'est ce que rapporte Goal.com, rapporte .

Pour rappel, le départ du défenseur, formé au club, vers Madrid avait profondément déçu de nombreux supporters et provoqué des tensions entre eux. Cependant, la situation en Espagne s'est avérée extrêmement compliquée pour l'international anglais, qui n'a débuté que 14 matches de Liga la saison dernière.

Difficultés en Espagne et changements dans l'effectif

S'exprimant dans l'émission talkSPORT's Transfer Insiders, l'experte Angelina Kelly estime que la direction de Liverpool devrait mettre ses émotions de côté et étudier cette piste de transfert pour pallier le manque actuel de profondeur d'effectif. Selon elle, des problèmes sont apparus au poste d'arrière droit de l'équipe.

Notamment, la blessure de Conor Bradley et le fait que Jeremi Frimpong soit plus performant dans un rôle offensif montrent que Liverpool a besoin de sang neuf dans ce secteur. De son côté, après avoir recruté Denzel Dumfries, l'entraîneur José Mourinho compte davantage sur la solidité physique et défensive du joueur néerlandais.

Une solution de compromis pour le club et les supporters

L'arrivée de Denzel Dumfries a encore affaibli la position de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, le reléguant sur le banc. Les experts soulignent qu'en raison de l'évolution des circonstances, il serait logique que les deux parties oublient les rancœurs passées et entament des négociations mutuellement bénéfiques.

Certes, la décision passée du joueur avait ébréché la confiance des supporters. Cependant, les réalités du football professionnel et les besoins sportifs de l'équipe exigent souvent de surpasser les rancoeurs personnelles, et l'heure serait donc venue au pardon.

Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été formulée, ce sujet est largement débattu dans la presse anglaise. Alors que la direction de Liverpool cherche des moyens de renforcer son couloir droit lors du mercato estival, l'hypothèse d'un retour de son ancien canterano s'annonce comme un véritable casse-tête.