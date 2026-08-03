La pénurie mondiale de mémoire commence à impacter les livraisons de MacBook Air

La pénurie mondiale de puces mémoire sur le marché affecte gravement la livraison des MacBook Air, l'un des ordinateurs les plus populaires d'Apple. Selon Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, ce problème causé par la demande extrêmement élevée des entreprises développant rapidement des technologies d'AI avait déjà été ressenti sur l'approvisionnement de modèles spécialisés comme le Mac mini et le Mac Studio, et la situation est désormais devenue plus critique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Actuellement, les réseaux de vente au détail signalent que les stocks de MacBook Air sont nettement plus limités qu'auparavant. Il a été révélé que les utilisateurs souhaitant acheter cet ordinateur portable via le site officiel d'Apple sont contraints d'attendre jusqu'à la seconde moitié du mois d'août, voire jusqu'en septembre pour certaines configurations spéciales.

Mesures pour résoudre le problème

Mark Gurman note que face à cette pénurie, Apple prend plusieurs mesures drastiques pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement et surmonter la situation. Notamment, l'entreprise est contrainte d'augmenter les prix des produits et de coopérer en outre avec des fournisseurs chinois pour l'approvisionnement en puces mémoire.

Parallèlement, cette pénurie a également contraint Apple à modifier ses plans marketing traditionnels. En particulier, l'entreprise a reporté sa campagne traditionnelle de rentrée scolaire, initialement prévue pour juillet, à une date ultérieure.

Changements dans la stratégie marketing

En raison des perturbations de l'approvisionnement, Apple adopte pour la première fois une approche différente dans ses supports publicitaires. Dans la campagne marketing actuelle, l'attention se porte principalement sur le modèle de base du MacBook Pro. L'entreprise a même prévenu ses clients à l'avance en ajoutant la mention d'avertissement « MacBook Air soumis à disponibilité » dans son matériel publicitaire.

Selon les experts, l'augmentation de la demande mondiale en puces mémoire à semi-conducteurs pour le développement de l'AI et des centres de données continuera d'avoir un impact sur le marché de l'électronique grand public dans les mois à venir, notamment sur les prix et la disponibilité des ordinateurs portables.