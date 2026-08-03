Séville recrute le gardien du Real Madrid Fran González

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Séville recrute le gardien du Real Madrid Fran González

Le club espagnol de Séville a officiellement annoncé l'arrivée du prometteur gardien Fran González, en provenance du Real Madrid. Le portier de 21 ans a signé un contrat de longue durée avec le club andalou jusqu'à l'été 2031. Ce transfert constitue une partie importante du cycle de renouvellement d'effectif mis en place par Séville lors du mercato estival, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Séville versera initialement 1 million d'euros pour le transfert du gardien né à León. Il est également noté que l'accord prévoit le transfert de 50 % des droits économiques du joueur au club andalou, ainsi que divers bonus conditionnels. Cette structure financière est devenue ces derniers temps une méthode courante dans les négociations entre les deux géants espagnols.

Nouvelle équipe et processus de préparation

Fran González s'est déjà rendu à Garderen, aux Pays-Bas, pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Actuellement, le stage de pré-saison de l'équipe première de Séville bat son plein en vue de préparer la nouvelle saison de La Liga. Pour le jeune gardien, ce transfert représente une grande étape dans sa carrière et une belle opportunité de s'imposer.

Lors de la saison 2024/25, le joueur avait fait ses débuts en équipe première avec le Real Madrid lors d'un match à domicile contre Valence. Cependant, en raison d'une concurrence extrêmement forte au sein du club de la capitale et de la présence de gardiens très expérimentés, González a privilégié le projet de Séville pour sa progression.

Le Real Madrid conserve un droit de regard dans le contrat

Bien que la direction du Real Madrid ait autorisé le départ du jeune portier, elle n'a pas perdu la possibilité de contrôler son avenir. Le club merengue a réussi à inclure une clause de rachat valable lors des trois prochains mercats. De cette manière, le club madrilène s'assure contre une potentielle explosion du talent de son canterano.

Selon cette clause, le Real Madrid aura le droit de racheter Fran González à l'avenir pour un montant oscillant entre 3 et 5 millions d'euros. Le prix varie en fonction de la fenêtre de transfert où cette option serait activée. Dans un communiqué officiel publié dimanche soir, le Real Madrid a remercié son ancien gardien pour ses services.

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Jahongir Tursunov
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