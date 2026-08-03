Les représentants de Vinícius Júnior démentent les rumeurs concernant le joueur

Les représentants de la star du Real Madrid, Vinícius Júnior, ont vivement condamné les informations circulant sur l'avenir du joueur, les qualifiant d'infondées et de nuisibles. Récemment, les rumeurs concernant un éventuel transfert de l'ailier brésilien vers l'Arsenal, l'un des géants de la Premier League, ont fait l'objet de discussions animées dans la presse. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'agence Roc Nation Sports International, qui représente les intérêts du joueur, a publié un communiqué dimanche exprimant son vif mécontentement face à l'attitude des médias pendant le mercato. Bien que le communiqué ne mentionne pas explicitement de publications spécifiques, cette situation coïncide avec une période de tension au stade Santiago Bernabéu de Madrid.

Le communiqué de Roc Nation Sports et la réaction de Michael Yormark

Le président de l'agence, Michael Yormark, a personnellement exprimé sa réaction à cette question sur sa page de réseau social, critiquant sévèrement le journalisme non professionnel. Il a souligné que certains médias diffusent des informations totalement fausses et préjudiciables dans le seul but d'attirer l'attention.

« Roc Nation Sports International et notre équipe ne peuvent pas rester les bras croisés face à la publication d'informations manquant de professionnalisme », a écrit Yormark sur sa page Instagram. Il a également été souligné que de telles actions ont un impact négatif sur la vie personnelle et la carrière de l'athlète et relèvent de la diffamation.

L'intérêt d'Arsenal et la situation sur le marché des transferts

Malgré ce démenti formel, la situation autour de Vinícius Júnior reste l'un des sujets majeurs du football anglais. Le joueur approche de la phase finale de son contrat actuel dans la capital espagnole et les négociations de prolongation entre les parties auraient légèrement ralenti.

C'est pourquoi la direction de l'Emirates Stadium suit attentivement la situation. Selon des sources, le club londonien serait même prêt à modifier sa grille salariale traditionnelle pour s'attacher les services de l'un des plus grands talents de la planète.

Bien qu'aucunـe négociation officielle n'ait encore débuté entre les clubs, l'équipe du nord de Londres continue de faire preuve d'activité sur le marché des transferts pour s'assurer un avantage dans la concurrence interne. L'avenir de Vinícius devrait rester l'un des sujets les plus brûlants de la prochaine période de transferts.