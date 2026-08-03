Pourquoi un développeur a-t-il supprimé son jeu qui rapportait 50 000 dollars par jour ?

·37·Monde
Pourquoi un développeur a-t-il supprimé son jeu qui rapportait 50 000 dollars par jour ?

Ce jeune homme est le célèbre "Flappy Bird" , le créateur du jeu et développeur vietnamien Dong Nguyen. Ce jeu simple mais extrêmement populaire qu'il a créé a été développé en seulement trois nuits en mai 2013.

Au début, presque personne n'a prêté attention au jeu. Cependant, au début de l'année 2014, "Flappy Bird" a soudainement gagné une immense popularité. En peu de temps, des millions d'utilisateurs l'ont téléchargé et ont commencé à y jouer. En conséquence, le jeu est devenu l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde.

Avec l'augmentation de sa popularité, Dong Nguyen a commencé à gagner environ 50 000 dollars par jour. Cependant, avec le temps, il a réalisé que son projet avait un impact négatif sur la vie des gens, que le jeu renforçait l'addiction chez certains utilisateurs et leur faisait perdre un temps précieux.

Trois captures d'écran montrant différentes étapes du jeu Flappy Bird.

Après cela, le développeur a pris une décision inattendue. Il l'a d'abord annoncé sur ses réseaux sociaux, "Flappy Bird" serait bientôt supprimé. Un jour plus tard, plaçant le bien-être des gens au-dessus du profit financier, il a supprimé le jeu qui rapportait des dizaines de milliers de dollars par jour des plateformes App Store et Google Play de manière définitive.

Cette décision de Dong Nguyen reste l'une des plus insolites et des plus débattues de l'industrie technologique. Selon lui, aucun succès financier ne devrait primer sur la santé et le bien-être des gens.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un avocat britannique qui a nettoyé une rivière sans autorisation risque jusqu'à 2 ans de prisonUn avocat britannique qui a nettoyé une rivière sans autorisation risque jusqu'à 2 ans de prisonAujourd'hui, 01:10Le froid le plus intense depuis 14 ans enregistré sur TerreLe froid le plus intense depuis 14 ans enregistré sur TerreHier, 23:01En Égypte, une pieuvre « monte sur le dos » d'un nageur en train de se baigner (vidéo)En Égypte, une pieuvre « monte sur le dos » d'un nageur en train de se baigner (vidéo)Hier, 19:09Attaqué par un requin, il sauve d'abord sa petite amie enceinte avant d'être grièvement blesséAttaqué par un requin, il sauve d'abord sa petite amie enceinte avant d'être grièvement blesséHier, 19:02Un grand requin blanc surgit derrière un surfeur inattentifUn grand requin blanc surgit derrière un surfeur inattentifHier, 18:48Marc Cucurella a changé de coiffure (photo)Marc Cucurella a changé de coiffure (photo)Hier, 18:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital