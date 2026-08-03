Pourquoi un développeur a-t-il supprimé son jeu qui rapportait 50 000 dollars par jour ?

Ce jeune homme est le célèbre "Flappy Bird" , le créateur du jeu et développeur vietnamien Dong Nguyen. Ce jeu simple mais extrêmement populaire qu'il a créé a été développé en seulement trois nuits en mai 2013.

Au début, presque personne n'a prêté attention au jeu. Cependant, au début de l'année 2014, "Flappy Bird" a soudainement gagné une immense popularité. En peu de temps, des millions d'utilisateurs l'ont téléchargé et ont commencé à y jouer. En conséquence, le jeu est devenu l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde.

Avec l'augmentation de sa popularité, Dong Nguyen a commencé à gagner environ 50 000 dollars par jour. Cependant, avec le temps, il a réalisé que son projet avait un impact négatif sur la vie des gens, que le jeu renforçait l'addiction chez certains utilisateurs et leur faisait perdre un temps précieux.

Après cela, le développeur a pris une décision inattendue. Il l'a d'abord annoncé sur ses réseaux sociaux, "Flappy Bird" serait bientôt supprimé. Un jour plus tard, plaçant le bien-être des gens au-dessus du profit financier, il a supprimé le jeu qui rapportait des dizaines de milliers de dollars par jour des plateformes App Store et Google Play de manière définitive.

Cette décision de Dong Nguyen reste l'une des plus insolites et des plus débattues de l'industrie technologique. Selon lui, aucun succès financier ne devrait primer sur la santé et le bien-être des gens.