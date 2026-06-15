Fayzullayev évoque les conseils de Cannavaro et son rêve mondialiste

L'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullayev, s'est exprimé sur ses émotions, son rêve d'enfant, ses souvenirs liés à Ravshan Ermatov et les conseils précieux du sélectionneur Fabio Cannavaro avant les débuts historiques à la Coupe du Monde 2026.

Dans un entretien accordé au journal « Sport-Express », Fayzullayev a souligné que le début de sa première Coupe du Monde lui procure une immense joie et une certaine excitation. Selon lui, le rêve de jouer un Mondial s'est forgé dès l'enfance.

« Je suis très heureux et un peu nerveux. C'est ce que j'ai rêvé depuis mon enfance et maintenant je suis à un pas des débuts. La première Coupe du Monde dont je me souvienne est celle de 2010 en Afrique du Sud », a déclaré Abbosbek.

Fayzullayev a rappelé que le Mondial 2010 l'avait particulièrement marqué. Fait intéressant, le match d'ouverture de ce tournoi opposait le Mexique et l'Afrique du Sud, et la rencontre avait été dirigée par l'arbitre ouzbek Ravshan Ermatov.

« Ce qui est curieux, c'est que le match d'ouverture était également entre le Mexique et l'Afrique du Sud, et c'est l'arbitre ouzbek Ravshan Ermatov qui dirigeait la partie. J'avais six ans à l'époque », a confié le footballeur.

Abbosbek a raconté avoir regardé ce match avec son père et s'être senti fier qu'un représentant ouzbek fasse partie de la plus grande scène du football mondial. Ces moments ont renforcé son désir de participer à une Coupe du Monde.

« Je me souviens bien d'avoir regardé le match avec mon père et d'avoir été heureux qu'une personne de chez nous fasse partie d'une telle fête. Depuis ce moment, j'ai rêvé de participer et de jouer en Coupe du Monde », a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, ce rêve d'enfant devient réalité. L'équipe nationale d'Ouzbékistan participe pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde. Abbosbek Fayzullayev s'apprête à fouler la pelouse en tant que l'un des représentants les plus brillants de cette génération historique.

Au cours de l'entretien, la question de ce que Ravshan Ermatov, aujourd'hui l'un des dirigeants du football ouzbek, a dit aux joueurs sur le Mondial a été abordée. Fayzullayev a souligné qu'Ermatov a expliqué que le Mondial procure des émotions fondamentalement différentes de toutes les autres compétitions.

« Oui, il a dit que la Coupe du Monde procure des émotions d'un niveau totalement différent de toutes les compétitions que nous avons connues », a déclaré Abbosbek.

Selon lui, se qualifier pour la Coupe du Monde n'est pas facile, mais l'Ouzbékistan a réussi ce défi. C'est la réalisation du rêve non seulement des joueurs, mais de tout un peuple.

« Ce n'est pas facile d'y arriver, mais nous l'avons fait et nous avons réalisé le rêve de tout notre peuple. Pour la première fois de notre histoire, nous nous sommes qualifiés pour la phase finale et nous sommes fiers d'avoir accompli cela », a dit Fayzullayev.

Abbosbek s'est également attardé sur le rôle du sélectionneur Fabio Cannavaro. Le spécialiste italien est vainqueur de la Coupe du Monde 2006 et fut l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi. Par conséquent, chaque mot qu'il prononce sur le Mondial a une grande importance pour les joueurs.

Fayzullayev a affirmé que Cannavaro partage son expérience avec les joueurs et, surtout, s'efforce d'alléger la pression sur l'équipe.

« Bien sûr. Il partage son expérience avec nous. Le plus important est qu'il nous protège de la pression et prend la responsabilité sur ses épaules », a déclaré Abbosbek.

Le conseil principal de Cannavaro aux joueurs est également crucial : profiter de ces jours historiques, entrer sur le terrain avec liberté et jouer sans pression excessive.

« Il nous dit : profitez de ces moments, car c'est votre première Coupe du Monde. Allez sur le terrain et jouez librement, car nous n'avons rien à perdre », a dit Fayzullayev.

Cette approche pourrait être très importante pour l'équipe d'Ouzbékistan. Car lors d'un premier Mondial, les joueurs ressentent naturellement une pression énorme. Tout le pays regarde, les supporters attendent, la responsabilité historique pèse. Cannavaro cherche précisément à atténuer ce poids pour amener l'équipe sur le terrain avec confiance et liberté.

Selon Abbosbek, le fait que l'Ouzbékistan n'ait rien à perdre peut, dans un certain sens, constituer un avantage. L'équipe participe pour la première fois et la motivation principale est de rendre le peuple fier.

« Peut-être que cela nous donnera un avantage d'une certaine manière. Notre motivation principale est que notre peuple soit fier de nous », a-t-il déclaré.

Certes, l'Ouzbékistan n'est pas tombé dans un groupe facile. Les protégés de Fabio Cannavaro affronteront le Portugal, la Colombie et la République démocratique du Congo. Chacun de ces adversaires se distingue par son style, ses points forts et ses joueurs dangereux.

« Bien sûr, nous jouons dans l'un des groupes les plus difficiles. D'un côté, c'est positif d'affronter des équipes fortes comme la Colombie et le Portugal. Mais je ne dirais pas que la République démocratique du Congo est une équipe faible », a déclaré Fayzullayev.

Il a également évalué les équipes africaines. Selon Abbosbek, la RD Congo est physiquement forte, combative et capable d'opposer une résistance digne à n'importe quel adversaire.

« Car les équipes africaines sont très fortes physiquement et peuvent résister dignement à n'importe quel adversaire », a-t-il ajouté.

Fayzullayev a souligné que tous les matchs seraient difficiles. Mais selon lui, cette difficulté ne concerne pas seulement l'Ouzbékistan, mais aussi ses adversaires. Car les équipes du groupe ne connaissent pas bien l'Ouzbékistan et les « Loups Blancs » pourraient leur réserver une surprise.

« Je pense que tous les matchs seront très difficiles. Pas seulement pour nous, mais pour eux aussi. Car ils ne nous connaissent pas bien et nous pourrions leur préparer une surprise inattendue », a dit Abbosbek.

Ces mots inspirent une grande confiance aux supporters. Oui, l'Ouzbékistan est débutant. Oui, les adversaires sont forts. Mais au football, les résultats inattendus, le caractère et l'unité d'équipe jouent toujours un rôle majeur. Si l'équipe nationale peut jouer sans pression, librement et avec discipline, elle peut poser problème à n'importe quel adversaire.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera son premier match à la Coupe du Monde 2026 le 18 juin contre la Colombie. La rencontre débutera à 07h00, heure de Tachkent. Ce match restera sans doute l'un des plus importants de l'histoire du football ouzbek.

Pour Abbosbek Fayzullayev, il ne s'agit pas seulement d'une grande compétition, mais de la réalisation d'un rêve d'enfant. L'enfant qui, en 2010, regardait devant sa télévision le match d'ouverture dirigé par Ravshan Ermatov, s'apprête aujourd'hui à entrer lui-même sur la scène mondiale.

Place maintenant au terrain. Comme l'a dit Cannavaro, il faut profiter de ces moments, jouer librement et rendre le peuple fier. La Coupe du Monde est une opportunité historique pour l'Ouzbékistan. Abbosbek et ses coéquipiers tenteront de saisir cette chance avec dignité.