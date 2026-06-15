Islam Makhachev félicite Justin Gaethje pour sa victoire au titre des poids légers

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Islam Makhachev félicite Justin Gaethje pour sa victoire au titre des poids légers

Dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA), les discussions animées et les déclarations sensationnelles se poursuivent après le tournoi anniversaire « UFC White House » qui s'est tenu outre-mer. Comme rapporté précédemment, la star américaine expérimentée du combat Justin Gaethje est devenue le nouveau roi des poids légers de l'UFC après avoir battu le champion en titre Ilia Topuria par KO technique suite à l'arrêt du médecin après le quatrième round. Après cette victoire historique et inattendue, l'actuel champion des poids welters de l'UFC et athlète russe renommé Islam Makhachev a félicité le nouveau champion de son ancienne catégorie de poids pour son brillant triomphe.

Islam Makhachev tacle Topuria et rend hommage à Gaethje

En envoyant ses félicitations au nouveau champion via ses pages officielles sur les réseaux sociaux, Islam Makhachev a également fait allusion à la défaite de l'ancien champion Ilia Topuria, qui avait précédemment exigé une bourse de 20 millions de dollars pour le combat pour le titre.

La déclaration du roi du MMA Islam Makhachev sur les réseaux sociaux :

« Quiconque s'élève trop haut finira par être ramené sur terre ! Il existe vraiment différents niveaux dans ce sport brutal. Je te félicite du fond du cœur, Justin. Tu méritais cette ceinture de champion plus que quiconque au monde en ce moment. »

Vous pouvez vous familiariser avec les résultats historiques d'Islam Makhachev dans la catégorie des poids légers et le nouveau statut de cette division grâce à la note d'analyse sportive officielle ci-dessous :

Nom de l'athlète

Statut actuel et nouveau à l'UFC

Période de détention du titre des poids légers

Défenses de titre réussies

Méthode de défaite de Topuria

Caractère principal du nouveau champion

Islam Makhachev

Champion des poids welters

Octobre 2022 – Mai 2025

4 fois


(Chiffre record)

Avait perturbé les négociations

A félicité Gaethje, a taclé l'ancien rival

Justin Gaethje

Nouveau roi des poids légers

A remporté la ceinture pour la première fois

Prochains projets

Après le 4ème round


(KO technique)

Représentant combatif et résilient

L'immense histoire laissée par Makhachev dans la catégorie des poids légers

Il convient de noter que la catégorie des poids légers n'est pas étrangère à Islam Makhachev, et il comprend très bien la situation dans cette division. Le maître russe a détenu la couronne de champion des poids légers de manière absolue d'octobre 2022 à mai 2025. Au cours de cette période, Makhachev a réussi à défendre son titre 4 fois contre les prétendants les plus redoutables du monde avant de changer de catégorie de poids.

Désormais, Justin Gaethje commence son empire en tant que nouveau détenteur de ce trône, et savoir qui montera dans l'octogone contre lui dans un avenir proche suscite une grande intrigue.

Suivez les affrontements pour le titre les plus sensationnels dans l'octogone de l'UFC, les joutes verbales des combattants vedettes en coulisses, des informations exclusives des centres les plus chauds du monde du sport et les nouvelles les plus fiables avec nous sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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