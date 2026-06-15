Le Real Madrid recrute le défenseur de Chelsea Marc Cucurella pour 52 millions de livres

Le club espagnol du Real Madrid a officiellement finalisé le transfert du défenseur de Chelsea, Marc Cucurella. Conclu pour 52 millions de livres sterling (environ 60 millions d'euros), cet accord constitue la première recrue majeure sous l'ère de l'entraîneur Jose Mourinho, de retour au club. L'international espagnol revient dans son pays natal après cinq ans en Premier League anglaise. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

À son retour au stade Santiago Bernabéu, Jose Mourinho avait fait du renforcement du flanc gauche une priorité absolue. Le transfert du joueur de 26 ans témoigne de la volonté du "club royal" de renouveler son effectif après deux saisons sans trophée majeur. Selon The Guardian, cet investissement servira de pilier à la nouvelle ligne défensive de Mourinho.

Contrat à long terme et nouveau projet

La direction du Real Madrid mise sur une collaboration à long terme avec le défenseur espagnol. Le communiqué officiel du club confirme la signature d'un contrat de six ans avec Marc Cucurella, courant jusqu'au 30 juin 2032. Champion d'Europe 2024, le joueur est actuellement avec sa sélection et rejoindra son nouveau club immédiatement après la fin du tournoi international.

Chelsea a également confirmé le départ du joueur et lui a exprimé sa gratitude. Dans son communiqué, le club londonien a souligné que Cucurella, arrivé de Brighton en 2022, a contribué à la victoire en UEFA Conference League et à la Coupe du Monde des Clubs. Durant son passage à Stamford Bridge, il est devenu une figure centrale de l'équipe.

Les raisons et tensions derrière le transfert

Bien que Cucurella ait été performant sur le terrain, ses relations avec la direction de Chelsea s'étaient considérablement refroidies ces derniers mois. Le joueur avait ouvertement critiqué la stratégie du club, qualifiant l'élimination en Ligue des Champions face au PSG de résultat d'un "manque d'expérience". Il n'avait pas non plus caché son mécontentement concernant le départ d'Enzo Maresca.

Il est intéressant de noter que Marc Cucurella avait déclaré auparavant qu'il serait difficile de refuser une offre de son club formateur, le FC Barcelone. Cependant, l'intérêt personnel de Jose Mourinho et la détermination du Real Madrid ont fait pencher la balance en faveur des Madrilènes. Le défenseur espagnol entame désormais une nouvelle ère avec les "Merengues".