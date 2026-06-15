Le Tottenham latéral droit Pedro Porro a prolongé son contrat actuel avec le club londonien. Le nouveau bail du footballeur espagnol court jusqu'en 2031. Cette décision met fin aux rumeurs de transfert entourant le joueur et fait échouer les plans des grands clubs qui souhaitaient le recruter. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon la BBC, le défenseur de 26 ans avait encore deux ans de contrat. Cependant, son excellente forme lors des dernières saisons et son rôle crucial dans le jeu de l'équipe ont poussé la direction à agir. Tottenham considère Porro comme la pierre angulaire d'un projet à long terme et a tout mis en œuvre pour le conserver au club.

Pedro Porro a rejoint le club londonien en janvier 2023 en prêt en provenance du Sporting CP. À l'été de la même année, les "Spurs" ont levé l'option d'achat pour 40 millions de livres sterling. Depuis, l'Espagnol s'est imposé comme un titulaire indiscutable, totalisant 152 apparitions.

Intérêt des géants et éloges de l'entraîneur

Ces derniers mois, Pedro Porro est devenu l'un des protagonistes du marché des transferts. Selon Goal.com,etavaient manifesté un intérêt sérieux pour les services du défenseur. Alors que les Madrilènes le voyaient comme un successeur digne de Dani Carvajal, Pep Guardiola était convaincu qu'il s'adapterait parfaitement à ses schémas tactiques. Ce nouveau contrat est un coup dur inattendu pour ces clubs.

L'entraîneur principal Roberto De Zerbi a salué la décision du joueur. Le technicien a souligné que Porro est l'un des meilleurs joueurs de Premier League, non seulement en défense mais aussi dans la construction du jeu. "Pedro est très important pour nous. Sa technique et son envie de progresser chaque jour sont admirables. Il a une compréhension très intelligente du football", a ajouté De Zerbi.

La saison dernière Tottenham a été difficile, mais Porro a fait preuve de régularité. Il a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, devenant le joueur le plus utilisé de l'équipe. Sa condition physique et son endurance sont essentielles à la nouvelle stratégie du club.

Cet accord Tottenham est une victoire stratégique pour. En conservant ses meilleurs éléments, le club a montré son intention de lutter pour une place en Ligue des champions et pour des trophées la saison prochaine. La prolongation de Porro jusqu'en 2031 est également une excellente nouvelle pour les supporters.