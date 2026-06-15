Maurizio Sarri revient dans le football italien : l'entraîneur expérimenté nommé manager d'Atalanta

·26·Sport
Maurizio Sarri revient dans le football italien : l'entraîneur expérimenté nommé manager d'Atalanta

Maurizio Sarri, l'un des entraîneurs les plus renommés et au style le plus distinctif du football italien, est officiellement de retour. Le club d'Atalanta, représentant la ville de Bergame, a annoncé avoir conclu un accord avec le technicien de 67 ans. Après avoir quitté la Lazio et être resté un certain temps sans poste, Sarri fait désormais partie de la famille des Nerazzurri. C'est ce qu'indique Goal.com rapport précise.

Selon le communiqué officiel du club, Maurizio Sarri occupe le poste de directeur technique de l'équipe première et d'entraîneur principal. La direction d'Atalanta souhaite maintenir la dynamique positive des dernières années en s'appuyant sur sa vaste expérience et ses succès sur la scène européenne. Le fait que Sarri ait participé à plus de 800 matchs au cours de sa carrière professionnelle témoigne de son immense expérience.

Le style Sarrismo à Bergame

Maurizio Sarri est célèbre pour son style de jeu offensif basé sur des passes courtes, appelé "Sarrismo". Sa carrière a débuté dans les divisions inférieures pour atteindre son apogée grâce à ses succès à Empoli et Naples. Particulièrement lors de son passage à Naples, il a attiré l'attention du monde entier en offrant une concurrence sérieuse à la Juventus.

Le palmarès du technicien italien est également riche. Il a remporté l'Europa League avec le club anglais de Chelsea et le titre de Serie A avec la Juventus. Selon Ixbt.com, les propriétaires d'Atalanta, les familles Percassi et Paluca, sont convaincus que la mentalité gagnante de Sarri propulsera l'équipe vers un nouveau palier.

Ces dernières années, Atalanta s'est imposée dans le football italien et européen, luttant régulièrement pour des places en Ligue des Champions et en Europa League. Le début de travail au Gewiss Stadium ne sera pas facile pour Sarri, car les supporters et la direction attendent non seulement un beau jeu, mais aussi des résultats stables.

Pour rappel, le départ de Sarri de la Lazio avait été inattendu. Au club romain, il avait réussi à mener l'équipe à la deuxième place de la Serie A et à atteindre les phases à élimination directe de la Ligue des Champions. Désormais, sa mission est de conquérir de nouveaux succès avec Atalanta. La direction du club a accueilli chaleureusement le spécialiste et a exprimé sa volonté de l'aider en tout point.

Maurizio SarriAtalantaSerie AFootballTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Sarri officiellement nommé nouvel entraîneur d'AtalantaSarri officiellement nommé nouvel entraîneur d'AtalantaAujourd'hui, 16:45Le sélectionneur de la Tunisie limogé après une lourde défaiteLe sélectionneur de la Tunisie limogé après une lourde défaiteAujourd'hui, 15:38Harry Kane — Maître du jeu : un défenseur croate loue le capitaine anglaisHarry Kane — Maître du jeu : un défenseur croate loue le capitaine anglaisAujourd'hui, 15:35Compositions annoncées pour Espagne - Cap-VertCompositions annoncées pour Espagne - Cap-VertAujourd'hui, 15:33Jose Mourinho retourne au Real Madrid : Raul Asensio s'exprime sur la nouvelle ère de l'équipeJose Mourinho retourne au Real Madrid : Raul Asensio s'exprime sur la nouvelle ère de l'équipeAujourd'hui, 15:32Le nouveau propriétaire du légendaire numéro quatre au Real Madrid dévoiléLe nouveau propriétaire du légendaire numéro quatre au Real Madrid dévoiléAujourd'hui, 15:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Quelle note pour Abdukodir Khusanov lors de la finale contre Chelsea ?
Quelle note pour Abdukodir Khusanov lors de la finale contre Chelsea ?