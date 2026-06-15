Maurizio Sarri revient dans le football italien : l'entraîneur expérimenté nommé manager d'Atalanta

Maurizio Sarri, l'un des entraîneurs les plus renommés et au style le plus distinctif du football italien, est officiellement de retour. Le club d'Atalanta, représentant la ville de Bergame, a annoncé avoir conclu un accord avec le technicien de 67 ans. Après avoir quitté la Lazio et être resté un certain temps sans poste, Sarri fait désormais partie de la famille des Nerazzurri. C'est ce qu'indique Goal.com rapport précise.

Selon le communiqué officiel du club, Maurizio Sarri occupe le poste de directeur technique de l'équipe première et d'entraîneur principal. La direction d'Atalanta souhaite maintenir la dynamique positive des dernières années en s'appuyant sur sa vaste expérience et ses succès sur la scène européenne. Le fait que Sarri ait participé à plus de 800 matchs au cours de sa carrière professionnelle témoigne de son immense expérience.

Le style Sarrismo à Bergame

Maurizio Sarri est célèbre pour son style de jeu offensif basé sur des passes courtes, appelé "Sarrismo". Sa carrière a débuté dans les divisions inférieures pour atteindre son apogée grâce à ses succès à Empoli et Naples. Particulièrement lors de son passage à Naples, il a attiré l'attention du monde entier en offrant une concurrence sérieuse à la Juventus.

Le palmarès du technicien italien est également riche. Il a remporté l'Europa League avec le club anglais de Chelsea et le titre de Serie A avec la Juventus. Selon Ixbt.com, les propriétaires d'Atalanta, les familles Percassi et Paluca, sont convaincus que la mentalité gagnante de Sarri propulsera l'équipe vers un nouveau palier.

Ces dernières années, Atalanta s'est imposée dans le football italien et européen, luttant régulièrement pour des places en Ligue des Champions et en Europa League. Le début de travail au Gewiss Stadium ne sera pas facile pour Sarri, car les supporters et la direction attendent non seulement un beau jeu, mais aussi des résultats stables.

Pour rappel, le départ de Sarri de la Lazio avait été inattendu. Au club romain, il avait réussi à mener l'équipe à la deuxième place de la Serie A et à atteindre les phases à élimination directe de la Ligue des Champions. Désormais, sa mission est de conquérir de nouveaux succès avec Atalanta. La direction du club a accueilli chaleureusement le spécialiste et a exprimé sa volonté de l'aider en tout point.