Rodri mécontent de la tactique adverse : l'Espagne perd des points pour ses débuts au Mondial 2026

L'équipe nationale d'Espagne, championne d'Europe en titre, a débuté la Coupe du Monde 2026 par un résultat inattendu. Lors de la première journée de la phase de groupes, les hommes de Luis de la Fuente ont fait match nul sans but (0:0) face au Cap-Vert, débutant du tournoi. Bien que la "Roja", composée de stars mondiales, ait dominé tout au long du match, elle n'a pas réussi à percer la solide défense africaine. C'est ce qu'indique Goal.com information rapporte.

Après la rencontre, le capitaine de l'Espagne, Rodri, a vivement critiqué le style de jeu de l'adversaire. Le milieu de terrain de Manchester City a souligné que la tactique excessivement défensive du Cap-Vert avait nui à la qualité du jeu. Selon lui, l'équipe adverse a préféré survivre autour de sa propre surface de réparation plutôt que de jouer au football.

"Ils n'ont même pas franchi la ligne médiane"

Rodri n'a pas caché son mécontentement lors d'un entretien avec La 1. "Nous savions que la patience était nécessaire dans ce genre de matchs. Ils sont revenus très vite en défense et ont 'garé le bus' devant leur but. Nous avons eu des occasions, mais nous n'avons pas pu en profiter. Le point le plus positif est que l'adversaire n'a presque rien créé devant notre but", a déclaré le footballeur expérimenté.

Rodri a également évoqué le manque d'ambition de l'adversaire : "C'est leur style de jeu — ils n'ont même pas franchi la ligne médiane. Maintenant, nous devons nous concentrer sur l'amélioration de notre efficacité devant le but". Pour rappel, l'Espagne a eu une domination absolue en termes de possession de balle lors du match disputé au Mercedes-Benz Stadium.

Pendant le match, une frappe de Ferran Torres a heurté la barre transversale, et dans plusieurs autres attaques, les Espagnols ont manqué de précision. Même l'entrée de la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, à 20 minutes de la fin n'a pas pu changer le destin du match. Pour le Cap-Vert, 65e au classement mondial, ce résultat équivaut à un véritable exploit héroïque.

La fête dans le camp du Cap-Vert

Alors que les Espagnols étaient abattus, les représentants du Cap-Vert, un pays de seulement 525 000 habitants, ont célébré ce nul comme une victoire. Le gardien de 40 ans, Vozinha, devenu le héros du match, a réalisé plusieurs arrêts lors de sa 90e sélection pour préserver son équipe. Le gardien vétéran, élu homme du match, a confié qu'au vu de son âge, ce résultat était un grand rêve pour eux.

Ce nul ajoute une pression supplémentaire sur les champions d'Europe pour accéder au tour suivant. Désormais, l'équipe de Luis de la Fuente doit obtenir des résultats maximums dans les matchs restants du groupe. Le Cap-Vert, en décrochant son premier point lors de son premier Mondial, signe l'une des principales sensations du tournoi.