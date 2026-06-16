Match nul intense entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay

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Match nul intense entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay

Chaque match de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, continue d'offrir des moments inoubliables à des millions de supporters. Dans le groupe H, l'un des quartets les plus imprévisibles et passionnants du tournoi, les matchs de la 1ère journée se sont officiellement achevés. Lors du deuxième choc dramatique du groupe, l'Arabie Saoudite, l'un des géants d'Asie, a affronté l'Uruguay, représentant prestigieux et puissant d'Amérique du Sud. Dans un duel intense et sans concession, les deux équipes ont conclu par un match nul combatif 1-1.

Drame à Miami : but d'Al Amri et réponse d'Araujo

Le Hard Rock Stadium de Miami, témoin de nombreuses rencontres historiques, a accueilli un véritable spectacle footballistique. Dès les premières minutes, le match a débuté par des attaques dangereuses successives des deux côtés :

  • L'attaque surprise des Asiatiques : Juste avant la fin de la première période, à la 41e minute, l'Arabie Saoudite a ouvert le score grâce à Al Amri, qui a profité d'une erreur des défenseurs adverses pour faire vibrer le stade.

  • La volonté de l'Uruguay : En seconde période, les Sud-Américains ont tout donné pour rétablir l'équilibre. Finalement, dans la phase finale du match, à la 80e minute, le talentueux défenseur Araujo a sauvé son équipe de la défaite en inscrivant le but de l'égalisation d'une frappe précise.

Vous pouvez consulter les compositions initiales et la situation du groupe pour ce match de la 1ère journée de la Coupe du Monde 2026 via le tableau d'analyse officiel suivant :

Compétition et phase officielle

Date et stade du match

Score final et buteurs

Composition de départ de l'Arabie Saoudite

Composition de départ de l'Uruguay

Résultat du premier match de la 1ère journée du groupe

Coupe du Monde 2026, Groupe H


(Match de la 1ère journée)

16 juin, Miami


Hard Rock Stadium

Arabie Saoudite — Uruguay


1:1


(Al Amri 41 — Araujo 80)

Al Owais, At Abdulhamid, At Tambakti, Al Amri, Al Harbi, Ash Shamat, Kanno, Al Haybari, Ad Dosari, Al Juvayr, Al Buraykan.

Muslera, Varela, Cáceres, Olivera, Viña, Valverde, Ugarte, Bentancur, Araujo, Vinas, Nunes.

Espagne — Cap-Vert


0:0


(Le débutant du tournoi a obtenu un point)

Égalité totale et forte intrigue dans le groupe H

Après ce match, une situation d'égalité réelle et inattendue s'est installée dans ce quartet. Rappelons que lors du premier duel du groupe, l'Espagne, championne d'Europe en titre, avait concédé un nul sans but (0-0) face au modeste Cap-Vert, débutant de la compétition.

Ainsi, à l'issue de la première journée, les quatre équipes du groupe H possèdent chacune 1 point, et la lutte pour la qualification en phase éliminatoire se poursuit avec des chances totalement égales. Il ne fait aucun doute que la deuxième journée réserve des affrontements encore plus intenses et impitoyables !

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Arabie saouditeUruguayMiamiHard Rock Stadium
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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