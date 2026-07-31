Cannavaro de retour à Tachkent : quel signal envoie-t-il aux entraîneurs ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, est de retour à Tachkent. Le technicien italien a participé à une nouvelle conférence organisée dans le cadre du projet « Entraîneurs talentueux », échangeant directement avec les techniciens locaux.

Cette visite ne s'est pas limitée à un simple protocole. Les idées exprimées lors de la conférence ont montré que le football ouzbek ne se concentre plus uniquement sur les résultats de l'équipe nationale, mais aussi sur la formation d'une nouvelle génération d'entraîneurs.

Ermatov adresse un message important aux entraîneurs

S'exprimant lors de la conférence, le premier vice-président de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), Ravshan Ermatov, a souligné que le développement du football bénéficie d'une attention majeure au niveau de l'État.

Selon lui, neuf décrets présidentiels liés au secteur du football ont été adoptés au cours des sept dernières années. Ermatov a qualifié ces chiffres de preuve de la haute attention portée aux infrastructures, au système de formation des entraîneurs et au soutien des jeunes talents.

Notant que la conférence a réuni des spécialistes passionnés par l'avenir du football national, il a souhaité du succès aux participants dans l'éducation des jeunes joueurs et l'élévation du football national vers de nouveaux sommets.

Ravshan Ermatov exerce actuellement les fonctions de premier vice-président de l'UFA et participe aux travaux de développement des technologies du football et du système d'entraînement de l'association.

Pourquoi la participation de Cannavaro est-elle importante ?

Fabio Cannavaro s'est adressé aux participants en tant que sélectionneur national de l'Ouzbékistan. La présence du technicien italien à une telle rencontre avec les entraîneurs locaux est cruciale pour renforcer le lien entre l'équipe nationale et les écoles de football des régions.

Cannavaro dirige actuellement la sélection ouzbèke. Il a déjà souligné que son staff privilégie la préparation, la condition physique et les performances sur le terrain plutôt que l'âge lors de la sélection des joueurs.

Cette approche envoie un signal clair aux entraîneurs travaillant avec les jeunes : il ne suffit pas de trouver un joueur talentueux ; il est également indispensable de le préparer aux niveaux physique, tactique et psychologique.

La participation de Cannavaro a permis aux entraîneurs locaux d'entendre directement les points de vue d'un champion du monde et d'un expert doté d'une vaste expérience internationale.

Odil Ahmedov s'est également adressé aux entraîneurs

Le vice-président de l'UFA, Odil Ahmedov, a également participé à l'événement et s'est adressé aux participants de la conférence.

Lors des précédentes conférences « Entraîneurs talentueux », Ahmedov avait qualifié ce projet d'essentiel pour le football ouzbek, soulignant que de nouvelles stars du football seraient découvertes précisément par des entraîneurs compétents et modernes.

L'implication de l'ancien capitaine de l'équipe nationale dans ce processus montre que le projet ne se limite pas à des cours théoriques. Il combine l'expérience d'anciens joueurs connaissant bien l'environnement du football de haut niveau, d'entraîneurs en activité et de dirigeants du secteur.

Que transmet le projet aux entraîneurs ?

Les éditions précédentes de la conférence « Entraîneurs talentueux » ont abordé les sujets suivants :

l'élaboration d'une philosophie de jeu adaptée au football ouzbek ;

la préparation des joueurs sur la base d'un plan à long terme ;

l'orientation psychologique correcte des jeunes ;

l'importance de la diététique dans le football moderne ;

l'analyse des matchs et des séances d'entraînement ;

l'utilisation des technologies numériques dans les académies.

Dans le cadre du projet, des entraîneurs du football de base, des clubs professionnels et des académies régionales partagent leurs expériences. Des techniciens de toutes les régions du pays ont pris part aux conférences précédentes.

Ce système vise à préparer l'entraîneur non seulement comme un spécialiste menant des entraînements, mais comme une personne gérant le développement à long terme du joueur.

L'accent est désormais mis sur la qualité des entraîneurs

En Ouzbékistan, les infrastructures pour les académies de football, les terrains et les équipes nationales se sont développées ces dernières années. Cependant, aucun terrain ni centre moderne ne donnera les résultats escomptés sans un entraîneur qualifié.

C'est pourquoi le projet « Entraîneurs talentueux » pourrait devenir l'un des maillons clés des réformes du football.

L'avenir d'un jeune joueur dépend souvent de l'entraîneur qui l'a repéré en premier et l'a guidé correctement. Une charge inadaptée ou un manque d'attention peut détruire un talent, tandis qu'un système adéquat transforme un enfant ordinaire en joueur professionnel.

Qu'attend Cannavaro des entraîneurs locaux ?

Sur la base des déclarations précédentes de Cannavaro, pour intégrer l'équipe nationale, les joueurs doivent convaincre le staff technique par leurs performances. Il a indiqué qu'il prêterait attention au travail du joueur à l'entraînement, à sa condition physique et à son attitude face à la concurrence lors de la sélection des candidats.

Par conséquent, les entraîneurs régionaux et de clubs font face à plusieurs tâches cruciales :

identifier les talents de manière précoce ;

corriger les lacunes techniques en temps opportun ;

développer correctement le joueur sur le plan physique ;

le préparer psychologiquement à la pression du grand football ;

inculquer la discipline et une attitude professionnelle.

Cannavaro accueille des joueurs prêts en équipe nationale. La base de cette préparation est posée dans le football de base et des clubs.

Conclusion principale

Le retour de Fabio Cannavaro à Tachkent et sa participation à la conférence « Entraîneurs talentueux » témoignent de l'émergence d'une nouvelle approche dans le football ouzbek.

Ravshan Ermatov a souligné l'attention accordée au football par l'État et les décisions adoptées. Odil Ahmedov a insisté sur le rôle des entraîneurs dans la découverte de nouvelles étoiles du football. Quant à la présence de Cannavaro, elle a créé une opportunité de dialogue direct entre les techniciens locaux et la sélection nationale.

Le prochain grand succès du football ouzbek ne viendra pas uniquement de joueurs vedettes ou d'experts étrangers. Ses fondations sont bâties par des entraîneurs compétents, exigeants et modernes qui travaillent chaque jour avec la jeunesse dans les régions.

La question principale est désormais de savoir à quelle vitesse les connaissances acquises lors de ces conférences se transformeront en résultats pratiques sur les terrains.