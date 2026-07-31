Intel accorde une licence pour l'architecture x86 pour la première fois en 40 ans

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Intel accorde une licence pour l'architecture x86 pour la première fois en 40 ans

Le géant technologique Intel a pris l'une des mesures les plus inattendues de son histoire ces dernières décennies en accordant à une startup nommée RosaicLabs le droit d'utiliser des technologies de processeurs de la famille Atom. Selon Reuters, qui cite ses sources, cet accord témoigne d'un tournant majeur dans la stratégie de l'entreprise, car Intel avait cessé de concéder sous licence son architecture x86 à des sociétés tierces à la fin des années 80 du siècle dernier. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la source, dans le cadre de cet accord, RosaicLabs obtient un accès direct au code RTL (Register Transfer Level) utilisé lors de la conception des puces. Cela permettra à la jeune startup de créer ses propres développements de systèmes sur puce (SoC) basés sur les cœurs x86 hautes performances et économes en énergie d'Intel. Les experts soulignent que de tels processeurs centraux produits à l'avenir pourraient être fabriqués non seulement dans les usines d'Intel Foundry, mais aussi dans des usines tierces.

Tournant stratégique et nouvelles opportunités

À la fin du siècle dernier, craignant la concurrence sur le marché, Intel avait presque totalement cessé de céder ses technologies de processeurs à d'autres. Le contrat actuel est considéré comme une nouvelle tentative d'ouvrir de nouvelles sources de revenus et de diffuser plus largement la technologie tout en préservant la domination sur le marché de l'architecture x86. Néanmoins, les parties n'ont pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet.

Il est apparu que la startup RosaicLabs a été enregistrée en mai de cette année et est dirigée par l'investisseur en capital-risque expérimenté Amardjit Gill. Auparavant, il avait collaboré avec le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, sur plusieurs projets prometteurs tels que Nuvia et Rivos. Actuellement, la startup opère en mode fermé et aurait levé environ 10 millions de dollars de financement.

Néanmoins, les caractéristiques techniques et les détails des futurs produits restent confidentiels. Intel n'a pas encore fourni d'informations précises sur les cœurs Atom qui ont été cédés à la startup ni sur les segments de marché auxquels la plateforme créée sera destinée. Selon les analystes, une telle approche permettra à Intel de pénétrer des segments spécialisés non essentiels et de monétiser plus efficacement les développements x86.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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