Transfert de Rodri : City fixe son prix au Real Madrid

·39·Sport
Transfert de Rodri : City fixe son prix au Real Madrid

Le Real Madrid mène des négociations actives concernant le transfert du milieu de terrain Rodri avec Manchester City». Les deux clubs ont commencé à discuter directement des termes du contrat. C'est ce que rapporte le média influent Sky Sports.

La demande des « Citizens » et l'offre du Real

Selon le journaliste Patrick Berger, le géant anglais réclame 75 millions d'euros pour le footballeur espagnol de 30 ans. De leur côté, les Madrilènes ont fait part de leur disposition à payer un peu plus de 50 millions d'euros. Cependant, on ignore encore si la requête de City satisfera les « Merengues ». Les discussions se poursuivent activement.

Il est à noter que le portail influent Transfermarkt estime la valeur marchande actuelle de Rodri à 110 millions d'euros. Malgré cela, «Manchester City» demande une somme légèrement inférieure. Cela est probablement lié à la grave blessure au genou et à l'opération subie récemment par le joueur. Rodri traverse actuellement une période de rééducation.

Rodri ne veut que le Real

Rodri lui-même a l'intention de poursuivre sa carrière précisément au Real Madrid. Ce souhait devrait jouer un rôle clé dans les négociations de transfert. Il a même déjà eu le temps de rejeter une offre officielle formulée par le club français du Paris Saint-Germain.

Le contrat actuel du joueur avec «Manchester City» expire l'été prochain, c'est-à-dire en 2027. Bien que des pourparlers soient en cours entre Manchester City et Rodri pour prolonger le bail, aucun nouvel accord n'a encore été signé.

Rodri est le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne. Il a été sacré champion d'Europe en 2024 et champion du monde en 2026, décrochant ainsi un double titre prestigieux. De plus, Rodri est le vainqueur du Ballon d'Or 2024. Le recruter constituerait une étape stratégique majeure pour le club madrilène afin de renforcer son milieu de terrain.

RodriReal MadridManchester CityPSGSky Sports
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

« D'une autre planète » : City fait encore l'éloge d'Abdukodir Khusanov (vidéo)« D'une autre planète » : City fait encore l'éloge d'Abdukodir Khusanov (vidéo)Aujourd'hui, 14:24Ancelotti refuse l'équipe nationale d'Italie : Pourquoi a-t-il choisi de rester au Brésil ?Ancelotti refuse l'équipe nationale d'Italie : Pourquoi a-t-il choisi de rester au Brésil ?Aujourd'hui, 14:03Cannavaro de retour à Tachkent : quel signal envoie-t-il aux entraîneurs ?Cannavaro de retour à Tachkent : quel signal envoie-t-il aux entraîneurs ?Aujourd'hui, 13:41Le footballeur Mohammed Fuseini victime d'une agression armée à BruxellesLe footballeur Mohammed Fuseini victime d'une agression armée à BruxellesAujourd'hui, 13:38Nelly Las à Chelsea : de la boxe à la nouvelle étoileNelly Las à Chelsea : de la boxe à la nouvelle étoileAujourd'hui, 13:33Le Real Madrid envisage de prêter Franco Mastantuono en Serie ALe Real Madrid envisage de prêter Franco Mastantuono en Serie AAujourd'hui, 13:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché