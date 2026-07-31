Transfert de Rodri : City fixe son prix au Real Madrid

Le Real Madrid mène des négociations actives concernant le transfert du milieu de terrain Rodri avec Manchester City». Les deux clubs ont commencé à discuter directement des termes du contrat. C'est ce que rapporte le média influent Sky Sports.

La demande des « Citizens » et l'offre du Real

Selon le journaliste Patrick Berger, le géant anglais réclame 75 millions d'euros pour le footballeur espagnol de 30 ans. De leur côté, les Madrilènes ont fait part de leur disposition à payer un peu plus de 50 millions d'euros. Cependant, on ignore encore si la requête de City satisfera les « Merengues ». Les discussions se poursuivent activement.

Il est à noter que le portail influent Transfermarkt estime la valeur marchande actuelle de Rodri à 110 millions d'euros. Malgré cela, «Manchester City» demande une somme légèrement inférieure. Cela est probablement lié à la grave blessure au genou et à l'opération subie récemment par le joueur. Rodri traverse actuellement une période de rééducation.

Rodri ne veut que le Real

Rodri lui-même a l'intention de poursuivre sa carrière précisément au Real Madrid. Ce souhait devrait jouer un rôle clé dans les négociations de transfert. Il a même déjà eu le temps de rejeter une offre officielle formulée par le club français du Paris Saint-Germain.

Le contrat actuel du joueur avec «Manchester City» expire l'été prochain, c'est-à-dire en 2027. Bien que des pourparlers soient en cours entre Manchester City et Rodri pour prolonger le bail, aucun nouvel accord n'a encore été signé.

Rodri est le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne. Il a été sacré champion d'Europe en 2024 et champion du monde en 2026, décrochant ainsi un double titre prestigieux. De plus, Rodri est le vainqueur du Ballon d'Or 2024. Le recruter constituerait une étape stratégique majeure pour le club madrilène afin de renforcer son milieu de terrain.