La Coupe du Monde 2026 continue de fasciner le monde entier, non seulement par l'intensité des combats sur le terrain, mais aussi par les événements incroyables et véritablement magiques qui l'entourent. Vous savez sans doute que le match entre l'Espagne et le Cap-Vert lors de la 1ère journée du Mondial s'est soldé par un match nul sans but (0:0), devenant la première grande sensation du tournoi. Dans cet affrontement historique, le gardien expérimenté du Cap-Vert, Vozinya, qui a été le seul rempart face aux attaques dévastatrices des champions continentaux, est devenu le véritable roi non seulement du match, mais aussi des réseaux sociaux.

7 arrêts du gardien de 40 ans et explosion sur Instagram

Élu « Homme du Match » grâce à son courage inégalé sur le terrain, le gardien de 40 ans Vozinya a, durant la rencontre, stoppé les tirs précis et dangereux de l'adversaire à 7 reprises faisant preuve d'un véritable héroïsme. Cet exploit a suscité un tel intérêt dans le monde du football que son écho a fait vibrer les réseaux sociaux :

Situation avant le match : Avant le coup d'envoi de ce match historique, la page Instagram officielle de ce modeste gardien n'était suivie que par 56 000 personnes.

Explosion après le match : À peine le match terminé, les fans de football du monde entier ont afflué sur sa page et, en peu de temps, le nombre d'abonnés a atteint presque 2 millions !

Vous pouvez découvrir en détail les statistiques incroyables du héros du Cap-Vert, Vozinya, après la Coupe du Monde 2026 via le tableau d'analyse sportive et sociale suivant :

Nom et âge du joueur Club officiel Nombre d'arrêts contre l'Espagne Titre obtenu Nombre d'abonnés avant le match Nombre d'abonnés après le match Population totale du Cap-Vert Vozinya

(40 ans) Club Chaves

(2e division portugaise) 7 arrêts décisifs

(score de 0:0 préservé) Homme du Match 56 000 personnes Près de 2 000 000 de personnes Environ 530 000 personnes

« Incroyable » — La surprise inattendue du gardien

Après la fin officielle du match, lors de l'interview d'après-match traditionnelle, un journaliste sportif a montré en direct à Vozinya combien le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux avait augmenté. Le modeste gardien, qui défend actuellement les couleurs du club Chaves en deuxième division portugaise, n'a d'abord pas cru à ces chiffres cosmiques et a été frappé de stupeur. Puis, avec un sourire sincère, il a exprimé sa joie infinie : « C'est tout simplement incroyable ».

Le point le plus intéressant à noter est que la population totale du pays natal de Vozinya, le petit État du Cap-Vert, est d'environ 530 000 personnes . Cela signifie que la nouvelle armée de fans virtuels du légendaire gardien de 40 ans sur Instagram est presque quatre fois plus nombreuse que la population totale de son propre pays !

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