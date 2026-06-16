Lionel Messi prêt pour le début de la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine : Scaloni fait le point sur l'effectif

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Lionel Messi prêt pour le début de la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine : Scaloni fait le point sur l'effectif

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a annoncé une excellente nouvelle aux supporters avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Le capitaine et star de l'équipe, Lionel Messi, est arrivé pleinement prêt pour le premier match du tournoi. L'entraîneur l'a déclaré lors d'une conférence de presse avant le match contre l'Algérie, équipe issue du groupe G. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Les inquiétudes qui ont agité le monde du football ces dernières semaines concernant la blessure au genou de Lionel Messi, ainsi que les problèmes liés à l'attaquant Julian Alvarez et au gardien Emiliano Martinez, sont désormais derrière eux. Scaloni a souligné que la star de l'Inter Miami et les autres joueurs clés ont passé avec succès les examens médicaux et sont prêts à entrer sur le terrain.

Le retour des cadres

Selon les informations provenant du camp de la sélection, les douleurs à la cheville de Julian Alvarez ont totalement disparu, tandis qu'Emiliano Martinez s'est remis de sa blessure au doigt. Seul le défenseur expérimenté Nicolas Tagliafico reste sous légère surveillance, bien que son état général soit jugé positif.

"Tout le monde veut voir Leo Messi sur le terrain. Il passionne non seulement les Argentins, mais le monde entier. Lionel a toujours eu une importance monumentale pour nous, et cette importance s'est encore accrue. Je le vois dans une forme excellente", rapporte Goal.com.

Scaloni est également revenu sur l'état du gardien Emiliano Martinez et de l'attaquant Julian Alvarez : "Emiliano est prêt pour le match de demain. Julian avait un problème à la cheville, mais le processus de récupération s'est déroulé parfaitement. Il fera partie de nos options pour le onze de départ demain".

Pression et attentes

Les champions du monde en titre abordent le match d'ouverture du tournoi avec une série de sept victoires consécutives. Malgré cela, Scaloni a tenté de protéger ses joueurs d'une pression excessive. Selon lui, bien que le premier match soit important, il ne détermine pas entièrement le sort du tournoi.

"Nous sommes sereins, car ce n'est qu'un match de football. L'expérience de la dernière Coupe du Monde nous a beaucoup appris. Le premier match n'a pas une importance fondamentale, tout ne s'arrête pas là. Nous sommes en bonne condition et prêts à livrer un match digne face à un adversaire fort", a ajouté le technicien.

La concurrence extrêmement forte au sein de l'équipe d'Argentine représente un défi plaisant pour l'entraîneur. Scaloni a admis qu'il n'est pas facile de choisir le onze de départ lorsque tous les joueurs sont en bonne santé. Il a été noté que le moral général et la condition physique de l'équipe sont suffisants pour défendre le titre de champion.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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