Neymar annonce qu'il sera père pour la cinquième fois : la réaction humoristique de la star brésilienne

L'attaquant de l'équipe nationale du Brésil et du club de Santos, Neymar, a partagé une heureuse nouvelle de sa vie privée avec ses fans. Le footballeur et sa compagne Bruna Biancardi attendent à nouveau un enfant. Il s'agira du troisième enfant du couple et du cinquième pour Neymar au total. Cette nouvelle a été annoncée alors que le joueur est toujours en phase de récupération après sa blessure. C'est ce que rapporte Goal.com.

Dans une vidéo spéciale de « gender reveal » diffusée sur les réseaux sociaux, le couple a révélé qu'ils attendaient une fille. Le fils aîné de Neymar, Davi Lucca, ainsi que ses filles Mavie et Mel, ont également participé à la cérémonie. Selon Goal.com, cet événement familial sert de grand soutien moral au footballeur durant sa convalescence après sa grave blessure.

Le groupe « Spice Girls » et la famille Neymar

Apprenant qu'il allait avoir une autre fille, Neymar a réagi avec humour. Faisant allusion au nombre croissant de filles dans sa famille, il a déclaré : « Je veux former un nouveau groupe et, à partir d'aujourd'hui, il s'appellera les Spice Girls ». Pour rappel, les enfants de Neymar sont issus de trois relations différentes et, avec le nouveau-né, le nombre de ses filles passera à quatre.

Bien que l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain profite actuellement de moments heureux en dehors du terrain, sa situation professionnelle reste complexe. L'attaquant, attendu pour participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, ne peut aider son équipe en raison de sa blessure.

Neymar avait subi une grave blessure aux muscles du mollet alors qu'il jouait pour Santos. C'est pourquoi il a manqué le match du Brésil contre le Maroc, qui s'est terminé sur un score de 1-1. Le staff médical ne précipite pas son retour sur le terrain, compte tenu des problèmes chroniques aux muscles et à la cheville du joueur.

Le joueur de 34 ans n'a pas participé à des matchs officiels depuis la mi-mai. Néanmoins, il se trouve au camp de la sélection nationale pour guider les jeunes joueurs grâce à son expérience. Le staff technique brésilien espère que Neymar sera complètement rétabli et de retour dans les rangs d'ici les phases finales.

Actuellement, la « Seleção » se prépare pour le match contre Haïti prévu le 20 juin. Il est fort probable que Neymar doive observer cette rencontre depuis les tribunes. L'attention principale du joueur est désormais portée à la fois sur le rétablissement de sa condition physique et sur l'accueil du nouveau membre de sa famille.