L'ancienne star de l'équipe nationale du Portugal, Nani, est convaincu que la sélection nationale donnera le maximum de ses capacités pour Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, ses coéquipiers feront tout leur possible pour que l'attaquant légendaire remporte le seul trophée qui manque à son palmarès. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

S'exprimant dans le podcast Portugal Football Summit, Nani a hautement évalué le potentiel de l'effectif actuel. Selon le journal O Jogo, l'ancien joueur de Manchester United a souligné qu'un équilibre parfait entre expérience et jeunes talents s'est formé au sein de l'équipe, ce qui devrait servir de base principale pour remporter le tournoi.

Sous le capitanat de Cristiano Ronaldo, le Portugal a déjà remporté plusieurs succès majeurs. L'équipe a été championne d'Europe en 2016 et a remporté la Ligue des Nations en 2019 et 2025. Nani a affirmé que la cohésion de l'équipe et l'union autour d'un objectif commun sont les clés de la victoire.

L'influence de Ronaldo et l'esprit d'équipe

"La présence de Ronaldo sur le terrain a un impact énorme. Il incite les autres joueurs à faire un effort supplémentaire pour lui, pour l'équipe et pour la sélection nationale. Car il y a ici une belle histoire dont nous faisons tous partie", a déclaré Nani. Selon lui, Cristiano peut unir non seulement les supporters portugais, mais aussi ceux du monde entier.

De plus, Nani a particulièrement reconnu le rôle du milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes. Il a souligné que la soif de victoire de Bruno et son ambition d'être le meilleur à son poste sont des facteurs cruciaux pour le Portugal. L'équipe peut compter sur son aide en toute situation.

Le futur affrontement avec l'Ouzbékistan

L'équipe nationale du Portugal débutera son parcours en Coupe du Monde dans le groupe K contre la République démocratique du Congo. L'un des matchs les plus intéressants de la phase de groupes pour les hommes de Roberto Martinez aura lieu mardi prochain, jour où les Portugais affronteront l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Le dernier match de la phase de groupes se jouera le 28 juin contre la Colombie. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, portant les espoirs de millions de fans, ont l'intention de montrer leurs ambitions dès les premières minutes. Selon Goal.com, l'équipe se prépare actuellement dans un état d'esprit très positif.