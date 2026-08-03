Iouri Sémin contredit la FIFA : son choix s'arrête sur le but d'Eldor Shomurodov

Le but d'Eldor Shomurodov inscrit contre la République démocratique du Congo lors de la Coupe du monde, a pris la deuxième place d'un classement prestigieux. Mais pour l'ancien sélectionneur de la Russie Iouri Sémin, le plus beau but du tournoi revient bel et bien au capitaine de l'Ouzbékistan.

À l'issue des votes des supporters, la FIFA a placé en tête la frappe du défenseur capverdien Sidny Lopes Cabral contre l'Argentine. Shomurodov a devancé des stars mondiales pour s'emparer de la deuxième position du classement final.

L'art du football créé en un seul geste

Lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'était inclinée 1-3 face à la RD Congo. Cependant, l'action signée Eldor Shomurodov lors de cette rencontre est devenue l'un des moments les plus mémorables du tournoi.

Un long ballon aérien est retombé sur le côté gauche de la surface de réparation. Shomurodov l'a contrôlé en mouvement du premier touché et a ajusté le gardien d'une frappe subtil, presque dans un angle fermé.

Le ballon a décrit une superbe parabole dans les airs avant de terminer au fond des filets. Cette séquence a mis en valeur plusieurs qualités majeures de l'attaquant :

l'anticipation de la trajectoire du ballon ;

la maîtrise dès le premier contrôle ;

l'évaluation instantanée du placement du gardien ;

une exécution technique parfaite dans une position complexe.

Lors du premier vote organisé par la FIFA, le but de Shomurodov avait recueilli 36 % des suffrages, étant élu plus beau but de la phase de groupes. Il avait alors devancé de grands noms du football.

Pourquoi la FIFA a-t-elle choisi le but de Cabral ?

Lors du vote final, la première place est revenue au représentant du Cap-Vert, Sidny Lopes Cabral. En huitième de finale contre l'Argentine, il a éliminé un défenseur adverse en repiquant de l'aile gauche vers l'axe avant d'enrouler le ballon du droit dans la lucarne opposée.

Le gardien argentin Emiliano Martínez n'a presque pas pu réagir. Le but de Cabral avait égalisé pour son équipe, mais le Cap-Vert s'était finalement incliné 2-3 après prolongation.

Le podium final établi par la FIFA se compose ainsi :

Rang Joueur Sélection Adversaire 1 Sidny Lopes Cabral Cap-Vert Argentine 2 Eldor Shomurodov Ouzbékistan RD Congo 3 Wilson Isidor Haïti Maroc

La deuxième place de Shomurodov constitue l'un des résultats individuels les plus marquants de l'Ouzbékistan pour sa première participation à une Coupe du monde.

Le choix différent de Sémin

L'agence de presse russe TASS a invité Iouri Sémin à évaluer les plus beaux buts du tournoi. Contrairement au choix officiel de la FIFA, l'entraîneur expérimenté a placé Shomurodov en tête.

« J'ai beaucoup aimé le but de Shomurodov. C'est une question de goût. En réalité, le meilleur but est celui qui apporte la victoire à l'équipe », a déclaré Sémin.

L'entraîneur a tout de même rappelé que la frappe de Shomurodov n'avait pas rapporté de points à l'Ouzbékistan. Néanmoins, il a salué la virtuosité technique du but et la décision prise par le joueur.

Sémin a reconnu que le but de Cabral était également magnifique. Mais selon lui, la FIFA a peut-être choisi le joueur capverdien afin de permettre à une petite nation du football de remporter une distinction majeure.

Il s'agit là d'une supposition personnelle de Sémin. La FIFA a quant à elle indiqué que le vainqueur avait été déterminé par un vote ouvert auprès des supporters.

Esthétique ou décisif ?

Dans le football, la notion de « plus beau but » fait l'objet de diverses interprétations. D'un côté, on évalue la technique de frappe, la distance, la complexité du mouvement et l'esthétique. De l'autre, l'impact du but sur le résultat du match est primordial.

Le but de Shomurodov était techniquement presque parfait, mais il n'a pas pu sauver l'Ouzbékistan de la défaite. Celui de Cabral a permis d'égaliser face à une redoutable équipe d'Argentine, mais sa sélection a également quitté le tournoi par la suite.

C'est pourquoi, dans le choix final, l'importance du but n'a pas seulement compté : sa beauté visuelle et l'impression laissée aux supporters ont fait la différence.

Une reconnaissance historique pour le football ouzbek

La deuxième place de Shomurodov au classement des meilleurs buts du tournoi va bien au-delà d'une simple distinction personnelle. Bien que l'Ouzbékistan disputait sa première Coupe du monde, le but du capitaine de la sélection a captivé les fans du monde entier.

Il a d'abord remporté le titre du plus beau but de la phase de groupes avant d'atteindre la deuxième marche du podium général du tournoi. Ce résultat prouve que, malgré une campagne courte, l'instant de génie de Shomurodov a mis en lumière le football ouzbek sur la scène internationale.

Selon vous, le plus beau but du tournoi revient-il à Shomurodov ou la frappe de Cabral était-elle réellement supérieure ? Donnez votre avis en commentaire et partagez cet article avec les passionnés de football sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !