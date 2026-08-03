De 2:0 à 2:4 : L'entraîneur de Liverpool tire des leçons de la défaite

Liverpool a subi une défaite inattendue lors de sa préparation d'avant-saison. Bien qu'ils menaient 2:0 à la mi-temps contre Leeds, les Reds ont encaissé quatre buts en 24 minutes après la pause pour s'incliner 2:4.

L'entraîneur Andoni Iraola n'a pas caché son mécontentement face au résultat. Cependant, le technicien espagnol a qualifié ce match de l'un des tests les plus utiles pour mettre en lumière les problèmes de l'équipe.

En première mi-temps, Liverpool a affiché un visage totalement différent

La première période de la rencontre, disputée au Soldier Field à Chicago, s'est déroulée presque comme prévu pour Liverpool.

Luke Chambers a ouvert le score à la 7e minute. À la 39e minute, Florian Wirtz a doublé la mise pour son équipe. Grâce à un pressing haut, des passes rapides et une activité offensive, les Reds ont mis leur adversaire en difficulté.

Après les 45 premières minutes, le score était de 2:0 et la rencontre semblait se diriger vers une victoire convaincante de Liverpool. Mais après la pause, la situation sur le terrain a radicalement changé.

Leeds a inscrit quatre buts en 24 minutes

En seconde période, Leeds a intensifié sa pression et a profité des problèmes de coordination dans la défense de Liverpool.

Brenden Aaronson a réduit l'écart à la 60e minute. Onze minutes plus tard, Dominic Calvert-Lewin a égalisé, et à la 73e minute, Sean Longstaff a donné l'avantage à Leeds. Calvert-Lewin s'est offert un doublé à la 84e minute pour sceller le sort du match.

Ainsi, entre la 60e et la 84e minute — soit en l'espace de 24 minutes seulement —, Liverpool a concédé quatre buts.

Iraola a également tiré du positif de cette défaite

Après le match, Andoni Iraola a reconnu que son équipe avait obtenu un résultat inattendu.

« Nous avons beaucoup appris. Bien sûr, nous espérions un autre résultat, mais je pense que c'est le match amical le plus utile pour nous. Nous pourrons en tirer les bonnes conclusions et résoudre certains problèmes. »

L'entraîneur a souligné la nécessité d'analyser non seulement les aspects positifs de la première mi-temps, mais aussi les lacunes apparues en seconde période. Selon lui, identifier de tels problèmes avant le début de la saison permet à l'équipe de les corriger à temps.

Les nombreux changements ont cassé le rythme du jeu

Les multiples modifications dans l'effectif après la pause ont empêché Liverpool de maintenir le rythme affiché en première mi-temps. Le onze remanié a manqué de complicité et de rigueur défensive.

Leeds s'est montré particulièrement dangereux sur coups de pied arrêtés et lors des remises en touche longues. Les touches d'Ethan Ampadu ont été à l'origine de plusieurs attaques, posant de sérieux problèmes aux défenseurs de Liverpool.

Cette situation a mis en lumière plusieurs tâches importantes pour le staff d'Iraola :

un meilleur positionnement sur coups de pied arrêtés ;

maintenir le contrôle du jeu en menant au score ;

ne pas perdre l'équilibre collectif après les remplacements ;

bien relancer depuis la défense sous pression.

La première défaite sous l'ère Iraola

Andoni Iraola avait été nommé entraîneur de Liverpool en juin 2026 pour succéder à Arne Slot. Lors de ses premiers matches amicaux, l'équipe s'était imposée face à Sunderland (4:2) et Wrexham (1:0). Le résultat contre Leeds constitue la première défaite du technicien espagnol à son nouveau poste.

Cependant, le résultat d'un match amical n'a aucune incidence sur le classement. Le plus important pour Iraola est d'identifier les points faibles de l'équipe et d'y remédier avant le début de la saison officielle.

Deux tests supplémentaires en perspective

Liverpool a achevé son stage de pré-saison aux États-Unis. L'équipe doit affronter Monaco à Anfield le 9 août, puis disputer deux matches de préparation contre Como le 16 août.

Les Reds débuteront leur nouvelle saison de Premier League le 23 août par un déplacement sur la pelouse de Newcastle. Iraola et son staff disposent donc de près de trois semaines pour régler les problèmes défensifs observés en seconde période.

Cette défaite a agi comme un signal d'alarme

Le match contre Leeds a démontré que Liverpool possède un énorme potentiel offensif, mais que de graves difficultés défensives surgissent dès que le contrôle du match est perdu.

Concéder quatre buts après avoir mené 2:0 peut passer pour un accident. Mais pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise lors des matches officiels, les « bonnes conclusions » soulignées par Iraola doivent rapidement se traduire par des changements concrets.

Selon vous, le principal problème de Liverpool réside-t-il dans la défense ou dans les nombreux changements dans l'effectif ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !