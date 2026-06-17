Cole Palmer réagit à sa non-sélection pour la Coupe du Monde 2026

L'une des stars principales de l'équipe d'Angleterre et leader du Chelsea FC, Cole Palmer, a été inopinément écarté de la liste pour la Coupe du Monde 2026. Bien que cette décision ait suscité d'importants débats dans le monde du football, le joueur a choisi d'aborder la situation avec calme et une pointe d'ironie. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, Thomas Tuchel, a décidé de ne pas emmener Palmer pour le tournoi en Amérique du Nord. Le technicien allemand a justifié son choix par la meilleure forme actuelle d'autres milieux créatifs, ainsi que par l'instabilité des performances de Palmer en fin de saison et quelques blessures légères. Pour le joueur, auteur de 11 buts en Premier League la saison dernière, cette décision a été un coup dur.

Alors que les membres de l'équipe d'Angleterre s'entraînent actuellement en Floride sous une chaleur de 32 degrés, Cole Palmer s'efforce de ne pas sombrer dans la déprime. Il a partagé sur ses réseaux sociaux des photos de ses vacances, informant ses fans de son état d'esprit.

"Ça aurait pu être pire"

Cole Palmer se repose sur les côtes de la Méditerranée, plus précisément à Ibiza. Il a publié des photos montrant qu'il passe du temps avec Wayne Lineker, propriétaire du célèbre club O Beach. Le footballeur a commenté son post par la phrase "Ça aurait pu être pire" (could be worse), exprimant ainsi sa réaction singulière face à sa non-convocation en équipe nationale.

Cette expression est interprétée de diverses manières par les supporters et les experts. Certains y voient une approche saine et positive face à un échec professionnel, tandis que d'autres accusent le joueur de manquer d'ambition pour défendre les couleurs nationales. Cependant, le calme de Palmer suggère sa volonté de s'éloigner de la pression et de reprendre des forces avant la nouvelle saison.

Selon Goal.com, Palmer ne se contente pas de se reposer pendant ses vacances, il en profite également pour promouvoir sa marque personnelle "COLE'D". Les séances photo professionnelles sur son compte Instagram et les moments passés avec ses amis montrent qu'il est dans un processus de récupération mentale.

Pour le joueur de 24 ans, devenu le véritable leader du club londonien après son transfert de Manchester City à Chelsea, cet été s'est transformé en une période de repos inattendue. Tandis que l'équipe d'Angleterre transpire pour la victoire dans l'air humide des États-Unis, Palmer profite pleinement de sa liberté imprévue.