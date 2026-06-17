Lionel Messi peut-il redevenir champion du monde ? Le pronostic de Pablo Zabaleta

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Lionel Messi peut-il redevenir champion du monde ? Le pronostic de Pablo Zabaleta

L'ancien défenseur de l'équipe nationale d'Argentine, Pablo Zabaleta, est convaincu que Lionel Messi peut remporter la Coupe du Monde 2026 et décrocher une deuxième médaille d'or consécutive. Selon lui, l'attaquant légendaire possède toujours cette fameuse « magie » capable de décider du sort d'un match, et le jeu collectif est correctement structuré autour de lui. C'est ce qu'indique le site Goal.com .

Dans un entretien accordé au journal The National, Zabaleta a souligné que Messi évolue dans un environnement particulier, non seulement avec l'équipe nationale d'Argentine, mais aussi au club d'Inter Miami. Selon lui, ses coéquipiers, conscients de l'âge de Messi, sont prêts à travailler davantage et à courir plus sur le terrain pour lui. Cela permet à la star de 37 ans d'économiser ses forces et de porter l'estocade aux moments les plus cruciaux.

Changements tactiques et nouvelle stratégie

Zabaleta a admis qu'on ne pouvait pas comparer l'état actuel de Messi avec son jeu d'il y a cinq ans. Auparavant, Lionel était capable de redescendre au milieu de terrain, de récupérer le ballon et de percer la défense adverse. Aujourd'hui, le staff technique de l'Argentine a mis en place un nouveau schéma tactique basé sur ses capacités physiques actuelles.

« Le Messi d'aujourd'hui ne peut plus récupérer le ballon au milieu et courir sur tout le terrain comme il y a cinq ans. Mais si l'équipe le laisse se reposer sans le ballon et le trouve dans une position favorable une fois la possession acquise, il fera le reste à la perfection », déclare Zabaleta. Cette stratégie, après le succès au Qatar, a également porté ses fruits lors de la Copa América 2024.

Selon Goal.com, Pablo Zabaleta a particulièrement salué la soif de victoire inébranlable de l'équipe d'Argentine. L'équipe ne s'est pas arrêtée après sa série d'invincibilité de 39 matchs et son titre mondial. Les leaders expérimentés et les nouveaux talents du groupe déploient tous leurs efforts pour soutenir Messi.

Une situation similaire est observée à l'Inter Miami. Dans les matchs de MLS, ses coéquipiers s'efforcent de courir pour Messi et de lui créer des espaces. Cela aide l'attaquant argentin à préserver ses meilleures qualités. Selon Zabaleta, ce facteur pourrait être la clé principale pour triompher à nouveau lors du Mondial 2026.

Pour rappel, Lionel Messi détient le record absolu de participations aux Coupes du Monde avec 26 matchs joués. S'il participe au prochain tournoi en Amérique du Nord, il pourrait améliorer son bilan et devenir l'un des rares capitaines de l'histoire à avoir soulevé la Coupe du Monde deux fois consécutivement.

Lionel MessiArgentinaCoupe du MondeInter MiamiPablo Zabaleta
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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