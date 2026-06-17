La France bat le Sénégal grâce aux buts de Mbappé et Barcola

La Coupe du Monde 2026, accueillie sur les terrains d'Amérique du Nord, offre dès ses premiers jours du drame et des moments inoubliables à des millions de supporters. Dans l'un des matchs les plus attendus de la 1ère journée, jouée à guichets fermés, l'équipe de France, vice-championne en titre et vainqueur de 2018, a affronté le Sénégal, l'un des représentants les plus fiers et dynamiques du continent africain. Lors de ce choc intense au stade MetLife, les hommes de Didier Deschamps ont fait preuve de leur classe supérieure pour débuter le tournoi par une victoire convaincante.

Doublé historique pour Kylian Mbappé et passes décisives millimétrées d'Olise

Si la première période s'est achevée sans but en raison de la résistance et des tactiques défensives des deux équipes, la seconde mi-temps s'est transformée en un véritable spectacle offensif. À la 66e minute le redoutable attaquant Kylian Mbappé a ouvert le score avec une frappe précise. Il a été servi par le jeune talent Michael Olise. Peu après, l'« arme secrète » introduite par Deschamps a porté ses fruits : Bradley Barcola, entré à la 80e minute à la place de Dembélé, a porté le score à 2-0 seulement deux minutes plus tard, à la 82e minute de jeu.

Les dernières minutes ont été riches en tension pour les supporters. L'attaquant sénégalais Mbaye, sorti du banc, a réduit l'écart et relancé le suspense dans le temps additionnel, à la 90+5e minute en trouvant le chemin des filets. Cependant, une minute plus tard, à la 90+6e minute suite d'une nouvelle passe magnifique de Michael Olise, Kylian Mbappé a inscrit son deuxième but du match pour sceller le résultat : 3-1 ! Avec ce doublé, Mbappé a porté son total de buts en Coupe du Monde à 14 réalisant un pas de géant vers de nouveaux records.

Vous pouvez consulter les résultats finaux et les compositions complètes de ce match de la 1ère journée de la Coupe du Monde 2026 dans le tableau statistique officiel ci-dessous :

Nom de la compétition et du stade Score final et chronologie des buts Composition de l'équipe de France Composition de l'équipe du Sénégal Coupe du Monde 2026 1ère journée

Stade MetLife France — Sénégal — 3:1



• K. Mbappé (66', 90+6')

• B. Barcola (82')



• Mbaye (90+5') Gardien : Maignan

Défenseurs : Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez

Milieux : Tchouaméni, Rabiot, Olise

Attaquants : Dembélé (Barcola, 80), Mbappé, Doué (Cherki, 87)

Un début crucial au Mondial et le prochain choc

Grâce à cette victoire, la France prend la tête de son groupe et confirme ses ambitions pour le titre. Désormais, le deuxième duo du groupe — l'Irak, représentant de l'Asie, et la Norvège, l'une des équipes européennes les plus redoutables avec Erling Haaland — s'affrontera pour leur premier match. Cette rencontre sera également déterminante pour la suite de la compétition.

Analyse des experts sportifs : La France a su gérer son avantage avec sang-froid malgré le pressing intense du Sénégal. La forme étincelante de Mbappé et la maîtrise d'Olise, auteur de deux passes décisives, sont des facteurs clés pour mener l'équipe de Deschamps au moins jusqu'en finale. Le Sénégal, malgré la défaite, a montré du caractère et conserve toutes ses chances de sortir du groupe.

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